Halo Infinite: Release des Xbox-Shooters für Herbst 2021 geplant

Nachdem lange Unklarheit herrschte, steht der neue Release-Termin von Halo Infinite fest: Wie Entwickler 343 Industries ankündigt, soll der Xbox-Shooter im Herbst des kommenden Jahres veröffentlicht werden.

Große Fortschritte in fast allen Bereichen

Obwohl das erste Gameplay-Demo des neuen Teiles der legendären Halo-Reihe spielerisch durch­aus zu gefallen wusste, war die Kritik vor allem an der Grafik verheerend. 343 In­dus­tries, das für Halo Infinite verantwortliche Entwicklerstudio, betont in einem aktuellen und ausführlichen Update zwar, dass die Gameplay-Demo tatsächlich nur die Spielmechaniken vorstellen und als "work in progress" weniger optisch überzeugen wollte, räumt dabei jedoch gleichzeitig ein, dass die Technik und Grafik auch hinter den eigenen Ansprüchen zu­rück­ge­blie­ben sei.Halo Infinite sollte am 10. November als großer Launch-Titel der neuen Xbox Series X/S ver­öf­fent­licht werden. Dass bis zum von 343 angekündigten Release-Zeitraum im Herbst 2021 knapp ein Jahr seit dem ursprünglichen Termin vergangen sein wird, unterstreicht, dass es sich bei den Problemen in der Entwicklung nicht nur um Kleinigkeiten handelte.Wie 343 berichtet, arbeite man hart daran, "das am besten aussehende Halo aller Zeiten" zu er­schaf­fen und habe in vielen Bereichen wie bei­spiels­wei­se Beleuchtung, GPU-gesteuertes Ren­der­ing und Texturstreaming, Spiegelungen, Tex­tur­en oder Charaktermodelle große Fort­schrit­te gemacht. Da 343 wohl nicht erneut den­sel­ben Fehler begehen wollte, gibt es dieses Mal keinen Gameplay-Trailer zu sehen. Statt­des­sen belegt das Studio die Ver­bes­ser­ung­en mit Hilfe einiger In-Engine-Bilder.In dem Update geht der Entwickler zudem auf die Bedenken rund um das Free-to-Play-Mo­dell des Mehrspieler-Modus von Halo Infinite ein. 343 versichert, dass es keine zufälligen Belohnungen, das Spielgeschehen beeinflussende Items oder Lootboxen geben und der Multiplayer somit absolut fair bleiben wird.