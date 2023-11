Android bekommt endlich sinnvolle Tastatur für den Landscape-Modus

Google rüstet sein mobiles Betriebssystem in Kürze mit einer neuen Darstellung von Gboard für die Verwendung im horizontalen Betrieb aus. Mittels eines schwebenden Keyboards sollen Eingaben dann einfacher werden, wenn man das Smartphone gedreht hält.

Google/WinFuture

Floating-Keyboard macht mehr Bildschirminhalt sichtbar

Für alle Gboard Betatester verfügbar

Zusammenfassung Neue Gboard-Betaversion mit schwebendem Landscape-.Keyboard

Einfachere Eingaben im horizontalen Modus

Keyboard nicht mehr über ganze Breite

Mehr Bildschirminhalt sichtbar

Freie Positionierung des Keyboards

Anpassbare Größe des Tastaturfensters

Verfügbar für Gboard Beta-Nutzer

Anmeldung für das Beta-Programm

Google hat begonnen, eine neue Betaversion seiner Software-Tastatur Gboard in großem Umfang zu testen, bei der das Keyboard bei horizontaler Darstellung in einem kleineren Fenster dargestellt wird. Bisher wird Gboard immer auf die gesamte Gerätebreite gestreckt dargestellt, was Eingaben aufgrund der geringen verbleibenden Höhe über der Tastatur unnötig erschwert.Die Darstellung der Bildschirmtastatur Gboard soll durch die Einführung des nicht-gedockten schwebenden Fensters offensichtlich deutlich verbessert werden, so dass der Nutzer wesentlich mehr vom eigentlichen Bildschirminhalt einsehen kann. Das Fenster lässt sich frei auf dem Bildschirm positionieren, wobei dies letztlich von der jeweils verwendeten App abhängt.Laut Android Police ist das neue schwebende Landscape-Keyboard in der neuen Gboard Beta Version 13.6.06.574113912 enthalten. Ist diese Vorabversion installiert, wird das schwebende Keyboard immer dann aktiviert, wenn der Nutzer das Smartphone aus der Vertikalen in die Horizontale dreht und die Bildschirmdarstellung entsprechend geändert wird.Laut dem Bericht ist das neue Landscape-Keyboard-Fenster bereits bei sämtlichen Beta-Nutzern verfügbar, aber noch nicht in der jeweils "stabilen" Version von Gboard enthalten. Neben der Möglichkeit, das Fenster frei zu positionieren, kann auch die Größe ganz individuell angepasst werden. Auf Wunsch kann man so zum Beispiel dafür sorgen, dass Eingaben mit dem Daumen einer Hand ausgeführt werden können, ohne dass dafür wie bisher große Verrenkungen nötig sind.Google hatte bereits im letzten Jahr begonnen, das Floating-Keyboard für den Landscape-Modus von Android zu testen, doch bisher war es nur in einem sehr kleinen Maßstab für die Teilnehmer des Gboard Beta-Programms verfügbar. Gboard ist die Standard-Tastatur für Android von Google, wobei viele Gerätehersteller wie Samsung eigene On-Screen-Keyboards verwenden oder auf SwiftKey von Microsoft setzen.