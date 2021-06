Android 12 bekommt Doppel-Tap-Gesten auf den Fingerabdrucksensor

Die nächste Version des mobilen Betriebssystems von Google wird zahlreiche Neuerungen mit sich bringen, allen voran ein weitreichendes Neudesign vieler grafischer Elemente. Doch auch funktionell haben sich die Android-Macher etwas überlegt, vor allem in Bezug auf Gesten.

Noch ein "Work in Progress"

Die Idee ist naheliegend und auch nicht wirklich neu, denn bereits im Januar dieses Jahres gab es Berichte, dass Google an so etwas arbeitet: Die Rede ist von einer Gestenlösung, die den Fingerabdrucksensor zum Durchführen bestimmter Aktionen einsetzt. Nun hat Google aber die zweite Betaversion des neuen Android 12 veröffentlicht und diese bietet u. a. diese neue Art der Gestenbedienung.Wie Android Police berichtet, lässt sich damit der Sensor auf das Erkennen von Doppeltappen einstellen. Die offiziell "Quick Tap" genannte Funktion kann nach den Nutzerwünschen angepasst werden: Man kann also vorgeben, ob bei dieser Geste ein Screenshot aufgenommen oder ein digitaler Assistent gestartet wird. Man kann auf diese Weise auch Medien abspielen oder pausieren, zuletzt genutzte Apps oder auch Benachrichtigungen sehen. Schließlich lässt sich auch vorgeben, dass eine bestimmte App geöffnet wird.Das Ganze befindet sich natürlich noch in der Betaphase (wie Android 12 als Ganzes) und entsprechend funktioniert das noch nicht ganz so wie es soll oder einmal wird. So hat Android Police das Feature mit mehreren (Google-)Smartphones getestet: Auf einem Pixel 5 lief Quick Tap völlig problemlos, auf einem Pixel 3a XL hingegen ließ sich diese Gestensteuerung nicht zum Kooperieren bewegen.Die Android 12 Beta 2 bringt natürlich auch weitere Verbesserungen mit sich, darunter das neue Privacy Dashboard für eine optimierte Ansicht aller Funktionen im Zusammenhang mit der Privatsphäre. Außerdem hat Google weitere Elemente des überarbeiteten Material Designs freigegeben.