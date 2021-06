Norton 360 Antivirus hat Ethereum-Miner an Bord - als Feature

Antiviren-Programme haben heutzutage die Aufgabe, nicht nur vor Viren und sonstiger Malware zu schützen, sondern auch unerwünschtes Mining von Kryptowährungen zu verhindern. Im Fall von Norton 360 wird dieses aber gleich mitgeliefert - als explizites Feature.

Solo oder im Pool?

Kryptominer und Antiviren-Software sind an sich zwei Themen, die an entgegengesetzten Enden stehen. Beides in einem Produkt zu finden, ist hingegen eher ungewöhnlich. Norton probiert das aber und wird sich deshalb nicht nur Freunde machen. Allerdings meint man bei Norton, dass gerade das Bereitstellen und Offenlegen einer solchen Anwendung eine gute, da eben ehrliche Sache ist.Denn einerseits schützt Norton 360 vor unerwünschten Minern, anderseits lässt sich mit der Anwendung Ethereum auf Wunsch schürfen. Wie Bleeping Computer berichtet, nennt sich das Feature "Norton Crypto" und wird zunächst an Nutzer verteilt, die Teil des Early Adopter-Programms sind. Wer sich entscheidet, das Feature zu aktivieren, bei dem wird die GPU zum Farmen von Ethereum eingesetzt, die Kryptowährung wird dann an eine von Norton gehostete Wallet übertragen.Es ist allerdings nicht klar, ob das Mining bei Norton Crypto unabhängig abläuft oder man hier Teil eines größeren Nutzer-Pools ist. Wahrscheinlich ist letzteres, denn die Hürden, Ethereum alleine zu schürfen, sind sehr hoch. In diesem Fall dürfte auch Norton eine kleine und in solchen Fällen übliche Gebühr kassieren. Fürs erste kann man über Norton Crypto nur Ethereum schürfen, gegenüber CNN sagte Norton aber, dass man in Erwägung zieht, später auch andere "seriöse Kryptowährungen" zuzulassen.Norton verkauft das Ganze als sichereren und vertrauenswürdigen Mining-Weg. In einer Pressemitteilung sagt Vincent Pilette, CEO von NortonLifeLock: "Da die Krypto-Wirtschaft zu einem immer wichtigeren Teil des Lebens unserer Kunden wird, möchten wir sie in die Lage versetzen, Kryptowährung mit Norton zu schürfen, einer Marke, der sie vertrauen. Norton Crypto ist ein weiteres innovatives Beispiel dafür, wie wir unsere Cyber-Sicherheitsplattform erweitern, um das sich ständig weiterentwickelnde digitale Leben unserer Kunden zu schützen."