WhatsApp: Datenschutz-Richtlinien müssen nicht akzeptiert werden

Nachdem Facebook angekündigt hatte, neue Datenschutz-Richtlinien für WhatsApp einführen zu wollen, wurde das Unternehmen massiv kritisiert. Nun hat der Konzern eingelenkt. Wer die neuen Regeln nicht akzeptiert, kann die App trotzdem vorerst noch ohne Einschränkungen nutzen.

Funktionalität sollte eingeschränkt werden

Damit hat die Ablehnung der neuen Datenschutz-Bestimmung zunächst keine Folgen. Einem Statement von Facebook zufolge (via The Next Web ), plant das Unternehmen momentan nicht, den Funktionsumfang von WhatsApp einzuschränken, wenn den Richtlinien nicht zu­ge­stimmt wurde. Stattdessen sollen die Nutzer regelmäßig an das Update erinnert werden.Facebook betont, dass das Unternehmen keine WhatsApp-Konten löscht, wenn die Nutzer die aktuellen Richtlinien nicht akzeptieren. Es ist nicht mehr geplant, die Funktionalität der App einzuschränken, wenn die Zustimmung zu den Bestimmungen verweigert wird.Nachdem die Einführung der Regeln um meh­re­re Monate verschoben wurde, sind die neuen Datenschutz-Richtlinien nun am 15. Mai in Kraft getreten. Laut den vorherigen Ankündigungen sollten die Nutzer den Zugriff auf ihre Chatliste nach einigen Wochen verlieren, wenn den Bedingungen nicht zugestimmt wird. Nun scheint sich der Social-Media-Konzern doch gegen eine solche Praxis entschieden zu haben.Obwohl die neuen Datenschutz-Richtlinien von WhatsApp stark kritisiert wurden, soll die Mehrheit der Nutzer die Änderungen bereits akzeptiert haben. Wer die Bestimmungen bis­lang nicht angenommen hat, dürfte mit der Zeit immer wieder dazu aufgefordert werden, sich die Regeln durchzulesen und sie anzunehmen. Es wäre denkbar, dass der Messenger zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr funktioniert, wenn keine Zustimmung erteilt wurde.