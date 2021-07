WhatsApp: Video-Qualität kann künftig manuell eingestellt werden

Der Messenger WhatsApp wird auch besonders gerne zu Verschicken von Videos verwendet. Deren Qualität ließ sich bisher allerdings nicht direkt verändern. Das wird sich aber demnächst ändern, denn in naher Zukunft wird es möglich sein, diese vor dem Versand individuell einzustellen.

Bereits per Beta zum Ausprobieren

Auto (empfohlen): WhatsApp erkennt, welches der beste Komprimierungsalgorithmus für bestimmte Videos ist.

Beste Qualität: WhatsApp wird das Video immer mit der besten verfügbaren Qualität senden.

Datensparsamkeit: Wenn "Data Saver" in den Android-Einstellungen aktiviert ist, komprimiert WhatsApp die Videos vor dem Senden maximal.

Aktuell kann man auf WhatsApp Videos zwar vor dem Absenden beschneiden, doch die Qualität lässt sich nicht manuell auswählen. Wünschenswert wäre das zweifellos, etwa dann, wenn man selbst oder der Empfänger Daten sparen muss. Wie WABetaInfo berichtet (via Caschy ) wird es wohl demnächst genau diese Option geben. Denn Version 2.21.14.6, die nun über das Google Play Beta Program zum Download verfügbar ist, hat bereits eine Funktion zur Auswahl der Video-Qualität.Künftig werden dem Nutzer drei Möglichkeiten angeboten: Automatisch, beste Qualität und eine datensparsame Option.Derzeit ist das Feature noch in Entwicklung und es ist nicht bekannt, wann es für alle Nutzer verfügbar sein wird. Allerdings dauert es in der Regel nicht allzu lange, bis solche Features nach dem Bekanntwerden bzw. Auftauchen im Beta-Programm von Android allgemein freigegeben werden.