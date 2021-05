Congstar schreckt Kunden durch "falsche" Mail über Tarifumstellung

So mancher Kunde des Providers Congstar musste heute Früh einen Schreck erleben. Denn viele bekamen eine Nachricht, dass ihr Tarif umgestellt worden sei - ohne, dass das in Auftrag gegeben worden ist. Doch mittlerweile ist klar, dass das ein Irrtum bzw. technischer Fehler war.

Mail ging an zu viele Kunden

Eine Tarifumstellung, die wie aus dem sprichwörtlichen heiteren Himmel kommt und weder gewünscht noch in Auftrag gegeben worden ist: Das mussten heute Früh viele Congstar-Kunden erleben. Denn sie bekamen eine Nachricht, dass "ihr" Mobilfunktarif Mitte Juni umgestellt wird, und zwar von "Congstar 9 Cent Flex" auf "Congstar wie ich will Flex".Das war wie Caschy berichtet, einigermaßen verwirrend. Denn die Mail bekamen auch viele Kunden von Congstar sowie von den Lizenzmarken fraenk, PennyMobil und ja!mobil, die den erwähnten Tarif gar nicht gebucht haben. Zwar gab es schnell die Vermutung, dass es sich hierbei um ein technisches Versehen handelt, doch der Kundendienst von Congstar war zunächst nicht erreichbar und auch auf Kanälen in sozialen Medien herrschte anfangs Funkstille - wohl auch wegen der Tageszeit. Doch mittlerweile hat Congstar die Angelegenheit aufgeklärt. In einem Beitrag hat ein Mitarbeiter klargestellt, dass "eigentlich 99 Prozent nicht betroffen" seien.Das Unternehmen schreibt mittlerweile in einem in seinem Forum angepinnten Statement: "Gestern Nacht haben wir eine E-Mail verschickt, in der wir mitteilen, dass wir euren Mobilfunktarif von congstar 9 Cent flex auf congstar wie ich will flex umgestellt haben. Diese Email betrifft nur Kunden, die auch tatsächlich den 9 Cent flex Tarif nutzen. Versehentlich haben wir diese E-Mail aber auch an Kunden verschickt, die andere congstar Tarife nutzen. Solltet ihr einen anderen Tarif nutzen, könnt ihr dieses Schreiben ignorieren. Euer Tarif wird nicht umgestellt. Bitte entschuldigt den Fehler!"