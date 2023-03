Gratis mehr Datenvolumen: Congstar-Kunden werden aktuell beschenkt

Immer mehr mobile Anwendungen treiben das Datenvolumen nach oben. Umso schöner, wenn der eigene Anbieter hier zwischendurch ohne Extrakosten aufstockt. Zum Anfang des Frühlings können sich Kunden bei Congstar ein kostenloses Datengeschenk abholen.

15 GB für Mobiltarife, 50 GB für stationäre Angebote, einfach Gratis

Kostenloses Datenvolumen zu Ostern

Gratis-Volumen bei Congstar Jetzt Datengeschenk mit bis zu 50 GB sichern

Zum Angebot

Zusammenfassung Congstar schenkt Kunden 15-50 GB Gratis-Datenvolumen bis Ende März.

Kostenloses Upgrade für Laufzeit- und Prepaid-Tarife möglich.

Aktivierung über Congstar-App.

Volumen kann für 31 Tage genutzt werden, auch bei EU-Roaming.

Telekom-Kunden erhalten 31 Tage eine Unlimited-Flat.

Buchung des Gratis-Volumens bis spätestens 31.03.2023.

Congstar

Es hat bei Congstar mittlerweile schon Tradition: Im Frühjahr macht der Anbieter seinen Nutzern gerne ein Geschenk in Form von Gratis-Datenvolumen . Auch in diesem Jahr lässt die Telekom-Tochter diesen Brauch nicht aus. Ab sofort können sich Nutzer von Mobilfunktarifen mit Datenvolumen 15 GB ohne Aufpreis sichern. Aber auch an die Heimtarife Congstar X und Homespot hat man gedacht: Die erhalten sogar 50 GB Surfvolumen kostenlos obendrauf.Wie Congstar gegenüber Golem bestätigt, ist die Aktivierung des Datengeschenks noch bis Ende dieses Monats möglich. Anlaufstelle ist hier die Congstar-App, in der sich die Option "Mehr Datenvolumen benötigt?" findet. Mit der Auswahl kann dann die Buchung des Gratis-Zusatzvolumens passend zum eigenen Tarif vorgenommen werden. Die einfache Regel: Das ist für alle Laufzeit- und Prepaid-Tarife möglich, die ein Datenvolumen enthalten oder für die eine entsprechende Option gebucht wird.Praktisch ist auch das Timing des Geschenks: Mit der Möglichkeit, das Volumen noch bis zum 31.03. zu aktivieren und für 31 Tage zu nutzen, kann das Datenupgrade perfekt zu den Osterfeiertagen genutzt werden. Das gilt auch, wenn man seine Verwandten im EU-Ausland besucht - Roaming ist ausdrücklich auch mit dem Gratis-Volumen möglich. Ob zu Hause oder unterwegs: Ist das Volumen verbraucht, nutzt man wieder die Konditionen des Tarifs.Die Konzern-Mutter Telekom versorgt ihre Kunden aktuell auch mit einer Aktion rund um Gratis-Datenvolumen. Nutzt man einen Mobilfunktarif, kann man hier bis 31. März aber gleich vollkommen unbeschränkt surfen, da jeder Tarifnutzer eine Unlimited-Flat geschenkt bekommt - zumindest für 31 Tage.