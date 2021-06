Congstar schenkt Kunden zur UEFA EURO 2020 ein 10 GB-Datenpaket

Der Mobilfunkanbieter Congstar hat eine neue Geschenkaktion zur Fußball-Euro­pameis­ter­schaft gestartet. Wer einen Congstar-Tarif mit Daten-Paket gebucht hat, kann sich jetzt bis zum 11. Juli 2021 10 GB kostenlos dazu sichern.

Extra für alle Daten-Kunden

Über die App buchen und lossurfen

Bis 11. Juli Daten-Extra buchen

Jetzt mit 10 GB Datengeschenk in der App

Congstar

Es gibt bei Congstar sowie bei den Congstar angeschlossenen Discounter-Marken Ja Mobil (Rewe) und Penny Mobil jetzt für kurze Zeit wieder etwas in der jeweiligen Kunden-App gratis abzustauben: 10 GB verschenkt der in Köln ansässige Mobilfunkanbieter als kleines Extra für die UEFA EURO 2020. Damit kann man ohne weitere Kosten dann auch die Spiele der Fußball-Euro­pameis­ter­schaft unterwegs verfolgen. Im Rahmen der Aktion können sich alle Congstar-Kunden mit einem aktiv gebuchten Datenvolumen einmalig ein 10 GB Datenpaket extra sichern, welches dann für 31 Tage aktiv ist. Nicht genutztes Datenvolumen verfällt im Anschluss. Es kann nicht mit in den nächsten Abrechnungsmonat genommen werden.Der kostenlose Datenpass kann ganz einfach über die Congstar App gebucht werden und ist für alle Kunden erhältlich, die einen Postpaid, Prepaid, congstar X oder Homespot-Tarif mit Datenvolumen gebucht haben. Man sieht das kostenlose Datenpaket, sobald man sich im Kundenbereich einloggt. Wer noch nicht die App nutzt, oder noch keinen Account für die Nutzung erstellt hat, kann das jetzt noch nachholen und sich dann auch das Datenpaket sichern.Das Datengeschenk steht jeweils in der maximalen Übertragungsgeschwindigkeit des gebuchten Tarifs zur Verfügung, also in den neuen Tarifangeboten mit 25 oder 50 MBit/s. Die Aktion läuft bis zum 1. Juli 2021. Wer bis dahin Kunde wird und seinen Tarif freischaltet, kann das Datenextra auch gleich mitbenutzen. Die entsprechenden Starterpakete gibt es jetzt im Einzelhandel bei teilnehmenden Partnern. Dazu gehören die Supermarktketten Norma, Rewe, Real, Ross­mann und Penny.