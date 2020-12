Congstar-Tarife im Telekom-Netz mit mehr Daten und Gratis-Extras

Der Mobilfunkanbieter Congstar hat zum Jahresende ein besonderes Angebot aufgelegt: Die Congstar Allnet Flat M gibt es jetzt noch einmal mit 10 statt 5 GB Daten­volumen zum Preis von 19,50 Euro im Monat. Zudem gibt es Rabatte auf die Fair Flat

Congstar-Kunden können jetzt richtig viel sparen, wenn sie sich bis zum 10. Januar 2021 für ein Angebot aus den Aktionen entscheiden. Da gibt es zum Beispiel die beliebte Congstar Allnet Flat M , die bisher 5 GB Datenvolumen enthielt. Nun könnt ihr euch für kurze Zeit ein doppelt so großes Datenpaket sichern - die 10 GB Daten gibt es dann monatlich, solang der Tarif genutzt wird für maximal 24 Monate oder bis zu einem möglichen vorzeitigen Tarif­wechsel. Der Tarif kostet regulär 19,50 Euro und zwar egal, ob man sich für die monatlich kündbare Variante oder einen 24-Monate-Laufzeitvertrag entscheidet.Während der Aktionsdauer ist zudem das Speed-Extra günstiger. So zahlt ihr für die LTE 50-Option dann nur 2,94 Euro statt 4,88 Euro. Die Allnet Flat M wird im Netz der Telekom mit bis zu 25 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit und 5 Mbit/s im Upload angeboten. Optional kann man flexibel die LTE 50 Option hinzubuchen, bei der einem dann bis zu 50 Mbit/s im Down­load und 25 Mbit/s im Upload zur Verfügung stehen.Enthalten ist außerdem eine Allnet Flat zum Telefonieren und zum SMS-Versand in alle deutschen Netze. Der einmalige Bereitstellungspreis beträgt bei 24 Monaten Mindest­ver­trags­laufzeit 14,63 Euro, bei der monatlich kündbaren Flex-Variante 34,12 Euro.Bei den Congstar Fair Flats zahlt man nur soviel, wie man im Monats auch nutzt. Dabei gibt es verschiedene Stufen für die Datennutzung. Aktuell gibt es in dem Tarif einen Dauerrabatt von 2,43 Euro monatlich. Wichtig: Die genannten Preise sind alle noch mit 16 Prozent Mehrwertsteuer. Im kommenden Jahr wird der Rechnungspreis dann entsprechend angepasst!Neukunden können für kurze Zeit doppelt profitieren. Denn es gibt neben dem Daten-Extra ein paar Dienste, die ihr bei Congstar gratis nutzen könnt - das gilt sowohl bei den Allnet Flats als auch bei der Fair Flat! Dazu gehört der Musikdienst Tidal, der für drei Monate gratis dabei ist (Monatspreis regulär 8,77 Euro). Auch Disney+ kann man jetzt für drei Monate kostenlos nutzen. Der reguläre Preis für das Abo beträgt 5,85 Euro. Beide Dienste sind jeweils monatlich gegenüber Congstar kündbar, ihr könnt nach dem Gratis-Zeitraum auch aussteigen.