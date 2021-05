Microsoft Flight Simulator: Großes Sim Update 4 kommt - Das ist neu

Die Veröffentlichung des nächsten großen Sim Update 4 für Microsofts Flight Simulator steht kurz bevor. Laut Entwickler Asobo kann der Zeit­plan eingehalten werden, der einen Release in der nächsten Woche vor­sieht. Die ersten Verbesserungen stehen jetzt bereits fest.

Feedback-Snapshots liefern erste Hinweise auf Bugfixes

"Unser Team arbeitet an der Fertigstellung des Sim-Updates IV, das in der nächsten Woche erscheinen soll!" bestätigt das Asobo Studio in seinem jüngsten Development Update in der Nacht auf Freitag. Dahingehend veröffentlichen die Entwickler eine aktualisierte Road­map, die eine Verteilung des Patches am 25. Mai eintaktet. Im Gegensatz zu den pro­mi­nen­te­ren World Updates, die vorrangig grafische Verbesserungen mit sich bringen, soll das Sim Update 4 vor allem an Neuerungen unter der Haube des Microsoft Flight Simulator arbeiten.Die Patch Notes werden bekanntlich erst wenige Stunden vor dem Release der Aktualisierung veröffentlicht, weshalb detaillierte Informationen bis zum Download auf sich warten lassen. Aus den ebenso aufgefrischten Feedback-Snapshots gehen jedoch erste Änderungen hervor, die vor allem aus den Wünschen der Community bestehen. So schrauben die Entwickler un­ter anderem an bekannten Problemen mit den Autopiloten und der Integration des Live-Wet­ters. Weiterhin sollen zu starke Vereisungseffekte an Flugzeugen abgemildert werden und auch diverse Logikfehler der Turboprop-Engine stehen auf der To-Do-Liste.Zu guter Letzt arbeiten Microsoft und Asobo mit Hochdruck an zusätzlichen Hotfixes, welche Abstürze des Spiels auf den Windows-Desktop beheben sollen, die oftmals ohne erkennbare Fehlermeldung auftreten. Passend zum Sim Update 4 werden die Entwickler am 26. Mai eine zusätzliche Fragerunde (Q&A) auf Twitch veranstalten, um über die neue Aktualisierung und kommende Features des Flight Simulator 2020 zu sprechen. Für den Juni steht schon jetzt das World Update 5 mit einer grafischen Politur für die nordischen Länder Europas auf dem Programm, darunter Schweden, Norwegen und Finnland.