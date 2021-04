Flight Simulator: Microsoft kündigt das große World Update 5 an

Das nächste große World Update 5 für Microsofts Flight Simulator führt Spieler in die nordischen Länder Europas. Laut aktualisierter Roadmap soll der Patch bis spätestens Ende Juni erscheinen. Grafik-Upgrades werden für Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland erwartet.

Nordisches Update, neue Flugzeuge und Wunschliste der Spieler

Während erst vor wenigen Wochen das World Update 4 die Regionen in Frankreich und der Benelux-Staaten grafisch aufpoliert hat, veröffentlichen Microsoft und das Asobo Studio jetzt einen bis Juli 2021 vorgetakteten Zeitplan. Demnach wird am 25. Mai das Sim Update 4 zum Download bereitstehen, das sich vor allem technischen Fehlern und Wünschen der Com­mu­ni­ty annimmt. Einen Monat später steht das World Update 5 auf dem Programm, welches vor­ab den Titel "Nordics Europe" trägt und Landschaften, Städte sowie vor allem Se­hens­wür­dig­kei­ten einen essentiellen Feinschliff verpassen dürfte.Bisher ist unklar, auf welche Länder sich die Entwickler des Microsoft Flight Simulator mit dem großen Spielwelt-Update konzentrieren werden. Von der Definition her gehören neben Schweden, Dänemark, Finnland und Norwegen auch Island, Grönland, Färöer und Åland zu den nordischen Ländern. Abseits des World Update 5 stellt Asobo mit dem Top Rudder 103 Solo zudem ein neues Ultraleichtflugzeug als DLC im Marktplatz bereit, das man entgegen der Erwartungen nicht kostenlos anbietet, sondern für etwa 10 Euro verkauft. Als neue Ma­schi­ne geht auch die Piper PA34 Seneca V an den Start, für die sogar 30 Euro fällig werden.Ein Blick auf die Feedback-Snapshots der Ent­wick­ler zeigt abschließend die Wunschliste der Hobbypiloten, von denen viele Punkte noch in diesem und nächsten Jahr umgesetzt werden sollen. Dazu gehören unter anderem DirectX 12 für den Flight Simulator nebst Replay-Funk­tio­nen, Multiscreen-Unterstützung und die Be­reit­stel­lung von Helikoptern, Gleitern und Se­gel­flug­zeu­gen. Auch ein geteiltes Cockpit für mög­li­che Multiplayer-Sitzungen ist bei Asobo in Pla­nung, während man derzeit zudem die In­te­gra­tion von Nvidias Deep Learning Super Samp­ling-Technologie (DLSS) überprüft.