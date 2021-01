Samsung Galaxy Watch Active 2: Neue Farbe sorgt für S21-Partnerlook

Samsung bringt morgen im Zuge der Einführung der neuen Galaxy S21-Serie auch noch eine neue Variante seiner Galaxy Watch Active 2 mit einem neuen Farbschema auf den Markt. Die in Roségold und Violett gehaltene Smartwatch greift die "Hero"-Farbe des S21(+) auf.

An der Hardware-Basis ändert sich nichts

Samsung

Technisch entspricht die neue Farbvariante der Samsung Galaxy Watch Active 2 natürlich ihren bereits früher erschienenen Schwestermodellen. Es handelt sich in diesem Fall um eine mit dem Linux-basierten Betriebssystem Tizen ausgerüstete Smartwatch mit diversen Fitness- und Benachrichtigungsfunktionen.Die Uhr hat in dieser Variante einen Durchmesser von 40 Millimetern und kommt anscheinend nur in einer Variante mit Bluetooth und WLAN-Support auf den Markt, bei der kein LTE-Support geboten wird. Das hier verwendete SuperAMOLED-Display ist wie bisher 1,19 Zoll groß und löst mit 360 x 360 Pixeln auf. Es besitzt eine Abdeckung aus Gorilla Glass DX+, das Schläge und Kratzer verhindern soll.Im Inneren der neuen Smartwatch tut wie zuvor der Samsung Exynos 9110 Dualcore-SoC mit zwei 1,15 Gigahertz schnellen Kernen seinen Dienst. Es sind vier Gigabyte Flash-Speicher an Bord und die Verbindung zum Smartphone wird über Bluetooth 5.0 hergestellt. GPS, WLAN und NFC werden ebenfalls unterstützt. Letzteres ermöglicht die Zahlung mittels Samsung Pay.Die Uhr ist aus Aluminium gefertigt, bis zu 5 ATM wasserdicht und kann auf Wunsch mit unterschiedlich langen beiliegenden Armbändern kombiniert werden. Der 247mAh-Akku soll im Normalbetrieb 43 Stunden durchhalten, wobei im Sparmodus bis zu 95 Stunden und im GPS-Betrieb maximal 10 Stunden möglich sind. Die Energieversorgung erfolgt über eine mitgelieferte Ladestation und drahtlos.In Sachen Software bietet die Galaxy Watch Active2 natürlich die gleichen Features wie die andersfarbigen Modelle. Neben Unterstützung für Spotify im Offline-Betrieb, die Möglichkeit zur Fernsteuerung der Kamera von Samsung-Smartphones und einigen anderen Apps werden auch Sturzalarmierung, Blutdruckmessung und die Schlafüberwachung unterstützt.Außerdem bietet die Uhr dank Samsung Health die Möglichkeit, 40 verschiedene sportliche Aktivitäten zu erfassen, einen Teil davon auch mittels automatischer Erkennung. Orientiert man sich an den anderen Farbvarianten, dürfte die Galaxy Watch Active 2 auch in der violetten Variante mit einer offiziellen Preisempfehlung von 299 Euro in den Handel starten.