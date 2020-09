Samsung Galaxy Watch 3: Jetzt im Media Markt-Sale zum Sparpreis

Die Samsung Galaxy Watch 3 gehört zu den besten Smartwatches, die sich Nutzer von Android-Smartphones ans Handgelenk schnallen können. Im Online-Shop von Media Markt erhalten die Wearables jetzt einen sat­ten Rabatt und Samsung-Bonus on top. (Anzeige)

Diese Funktionen machen die Galaxy Watch so besonders

Jetzt den 50 Euro Direktabzug sichern!

Samsung

Mit der erst kürzlich vorgestellten Samsung Galaxy Watch 3 hat der südkoreanische Her­stel­ler schon jetzt einen echten Bestseller im Angebot, der ab Werk mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis punkten kann. Der aktuelle Direktabzug in Höhe von 50 Euro macht die Smartwatch bei Media Markt heute aber zu einem echten Schnäppchen, denn die Preise be­gin­nen so schon ab 339 Euro. Selbst für das Top-Modell mit Edelstahlgehäuse und Echt­le­der-Armband bleibt man bei einem Preis von unter 400 Euro. Wer nachträglich seine alte Smart­watch zu Samsung schickt, erhält noch einmal 50 Euro oben drauf.Mit der drehbaren Lünette hat Samsung im Smartwatch-Segment ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen - vor allem in Hinsicht auf die Handhabung. In Kombination mit zwei physischen Tasten und dem runden Design erinnert die Galaxy Watch 3 nicht nur mehr an eine klas­si­sche Uhr, sie kann auch ebenso einfach bedient werden. Obwohl es möglich ist, muss man sich nicht mit dem Finger (Touch) durch kleine Menüs und Apps navigieren, stattdessen kom­men Nutzer durch Drehen und Drücken der Lünette und Buttons schnell zum Ziel. Und das, ohne dass danach ein Putztuch zum Einsatz kommen muss.Auch technisch überzeugt die Samsung Galaxy Watch 3 als verlängerter Arm des Android-Smartphones. Wichtige Mails, Messages und Be­nach­rich­ti­gun­gen landen auf Wunsch direkt am Handgelenk. Zudem etabliert sich die Smartwatch als schlauer Fitness-Begleiter, selbst wenn man kein Profi­sportler ist. Schritte, Sportarten, Schlaf, Herzfrequenz und Blut­sau­er­stoff­ge­halt, die Samsung-Uhr überwacht die Gesundheit und versucht Nutzer mit de­tail­lier­ten Analysen zu einem besseren Workout zu verhelfen. Doch sie kann noch mehr. Du hast einen Notfall? Die Uhr ruft den Notruf. Ein Smart Home? Sie schaltet für dich das Licht an.