Samsung Galaxy Watch 3 - Die neue Smartwatch im Hands-on

Technische Daten der Samsung Galaxy Watch 3 Modell Galaxy Watch 3 41mm Galaxy Watch 3 45mm Display 1,2 Zoll 1,4 Zoll Auflösung 360 x 360 Pixel, SuperAMOLED, Gorilla Glass DX Betriebssystem Tizen OS 5.5 CPU Exynos 9110 Speicher 1 GB RAM, 8 GB Kapazität Verbindungen WLAN, Bluetooth 5.0, NFC, GPS Benachrichtigungen Anrufe, SMS, E-Mail, soziale Netzwerke Besonderheiten Pulsmesser, Schlafmonitor, MIL-STD-810G, 5 ATM, IP68 Akku 247 mAh 340 mAh Maße 41 x 42,5 x 11,3 mm 45 x 46,2 x 11,1 mm Preis 467 Euro, 418 Euro (LTE) 447 Euro, 496 Euro (LTE)

Ab 415 Euro im offiziellen Samsung Store

Neben neuen Smartphones und Tablets hatte Samsung bei seinem jüngsten Unpacked-Event auch eine neue Smartwatch vorgestellt: Die Samsung Galaxy Watch 3 erscheint in zwei Größen und ist in beiden Fällen schlanker als ihr Vorgänger. Die Bedienung kann über den Touchscreen, die beiden Seitentasten oder auch die drehbare Lünette erfolgen.Wie unser Kollege Johannes Knapp in seinem Video erläutert, darf zwischen einem 41 oder einem 45 Millimeter großem Ziffernblatt gewählt werden. Samsungs eigenen Angaben zufolge ist die Smartwatch 14 Prozent dünner und 15 Prozent leichter als ihr Vorgänger. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl und kommt in drei Farbvarianten in den Handel.Die Displaygrößen betragen 1,4 Zoll beziehungsweise 1,2 Zoll, beide Modelle sind mit einem Exynos 9110 sowie 1 GB RAM ausgestattet. Als Betriebssystem kommt nicht Android Wear, sondern eine angepasste Variante von Samsungs Tizen OS in der Version 5.5 zum Einsatz. Da Samsung sowohl Sensoren zum Messen des Pulses als des Blutsauerstoffs verbaut, ist die Galaxy Watch 3 zudem als Fitness-Tracker geeignet.