Microsoft Teams: Neue Funktionen verbessern das Screen-Sharing

Microsoft spendiert seinem beliebten Kommunikations-Tool Teams neue Funktionen zum Teilen von Bildschirminhalten. Das vereinfachte "Screen-Sharing" in Videokonferenzen soll ab sofort für Windows 10 und MacOS ausgerollt werden und als simple One-Click-Lösung dienen.

Neue Optionen zur Freigabe von Monitoren, Fenstern und Präsentationen

Microsoft Teams: Slack-Konkurrent für Office 365

Die Redmonder ziehen die Geschwindigkeit, mit der neue Microsoft Teams-Features im­ple­men­tiert werden, spürbar an. Gingen aus einer Office 365-Roadmap in der vergangenen Woche erst Neuerungen zum Einladen externer Nutzer in Teams-Gruppenchats hervor, soll jetzt die neue "In-Meeting Share"-Oberfläche an alle Kunden ausgerollt werden. Eine erste Preview der neuen Ansicht zum Teilen von Bildschirminhalten (Screen Sharing) wurde bereits im Januar vorgestellt und seit April mit ausgewählten Nutzern getestet.Mit Hilfe eines neuen Share-Buttons können Teilnehmer einer Besprechung nicht nur klas­sisch ihren Bildschirm für weitere Nutzer freigeben, sondern das Screen-Sharing zudem explizit auf ausgewählte Programme beschränken. Somit wird nicht der kompletten Monitor samt Desktop und Co. in Telefon- und Videokonferenzen geteilt, sondern auf Wunsch nur eine bestimmte Excel-Datei, ein separates Browser-Fenster oder eine PowerPoint-Prä­sen­ta­tion. Letztere sollen zeitnah auch mit Hilfe der PowerPoint Live-Funktion innerhalb von Microsoft Teams integriert werden.Neben den Optionen Screen, Window und Po­wer­Point Live steht Teams-Nutzern die Mög­lich­keit offen, den Computer-Sound an Teilnehmer zu übertragen oder diesen zu unterdrücken. Ebenso können Microsoft Whiteboards zur Kol­la­bo­ra­tion geteilt werden. Wie unter anderem Windows Latest berichtet, wird das ver­bes­ser­te und vor allem einfachere Screen-Sharing ab sofort für die Teams-Apps unter Windows 10 und Apple MacOS ausgerollt. Tech­nisch könnten zu Beginn diverse La­tenz­pro­ble­me auftreten, an denen Microsoft bereits arbeiten soll.