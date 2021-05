Lenovo Go: Notebook-Powerbank und Multigerät-Maus mit Teams-Taste

Remote-Arbeit gewinnt an Bedeutung, da ergibt es auch für Technik-Hersteller Sinn, sich fokussiert diesem Thema zu widmen. Mit Lenovo Go startet jetzt eine neue Marke für mobile Produktivität. Die ersten Produkte: Eine Notebook-Powerbank und eine Multi-Geräte-Maus.

Büro ist nicht gleich Büro, ist nicht gleich Büro

"Mehr als ein Gerät"-Maus

Von Küchentisch bis Konferenzraum: Für immer mehr Menschen ist der Arbeitsplatz heutzutage kein klarer, fester Ort mehr. So sieht es auch Lenovo und will sich jetzt mit Lenovo Go ganz den Accessoires widmen, die die Lücke zwischen Büro, Zuhause und allen möglichen Zwischenstationen "effizient überbrücken". Der Hersteller plant hier nach eigener Aussage sehr viele Produkte, den Anfang machen jetzt aber erst einmal die Lenovo Go Wireless Multi-Device Mouse und die Lenovo Go USB-C Laptop Power Bank.Letztere bringt eine Kapazität von 20.000 mAh mit und kann eine Ausgangsleistung von 65 Watt bereitstellen. Das sollte für die vollständige Ladung eines Notebooks über USB-C ausreichen, zwei weitere Anschlüsse dieser Art erlauben aber auch das parallele Laden von zwei weiteren Geräten. Aktuell nennt Lenovo hier den US-Preis von 90 Dollar und ein Startdatum im Juni 2021, dieses wird so auch für Deutschland anvisiert. Weitere Produkte für kabelgebundenes und kabelloses Laden sollen bald folgen.Mit der Lenovo Go Wireless Multi-Device Mouse will man dann alle Nutzer ansprechen, die eine Maus für mehrere Geräte parallel nutzen wollen. Bis zu drei Geräte können hier per Blue­tooth oder USB-C-Dongle Anschluss finden, der Wechsel erfolgt dann mit einer Taste. Darüber hinaus findet sich an der Seite eine weitere programmierbare Taste, die Lenovo ab Werk mit Shortcuts für Microsoft Teams belegt. Die Stromversorgung erfolgt per USB-C oder dank Qi-Kompatibilität auch drahtlos. Auch hier steht bisher der US-Launch im Juni und ein Preis von 60 Dollar fest, für Deutschland ist mit einem Start in diesem Zeitraum zu rechnen.