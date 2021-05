MediaTek Dimensity 900: Mittelklasse-Chip mit 5G-Support vorgestellt

Der Prozessor-Hersteller MediaTek hat einen neuen Smartphone-Chip der Mittelklasse auf den Markt gebracht. Das System-on-a-Chip (SoC) hört auf die Bezeichnung Dimensity 900 und bringt neben einer Unterstützung für 5G auch Support für 120-Hertz-Displays und WLAN-ax mit sich.

QHD-Displays, 120 Hertz und 4K-Video

Erste Geräte könnten bald erscheinen

Wie MediaTek auf seiner Webseite bekanntgegeben hat, wird der Dimensity 900 im Neun-Nanometer-Verfahren gefertigt. Der Acht-Kerne-Prozessor besitzt zwei ARM Cortex-A78-Kerne mit 2,4-Ghz-Takt und sechs Cortex-A55-Kerne, die mit zwei Gigahertz takten. Als Grafikeinheit kommt eine Mali-G68-MC4-GPU zum Einsatz. Die CPU kann an LPDDR4x- und LPDDR5-Arbeitsspeicher angebunden und mit UFS 3.1-Speicher verbunden werden.Der MediaTek Dimensity 900 kann an Bild­schir­me mit einer Auflösung von maximal 2520 x 1440 Pixel und einer Bild­wie­der­hol­ungs­ra­te von bis zu 120 Hertz angebunden werden. Au­ßer­dem werden 108-Megapixel-Kameras sowie Videoaufnahmen in 4K unterstützt. Mit dem integrierten 5G-Modem kann eine Download-Geschwindigkeit von bis zu 2,77 Gigabit pro Sekunde erreicht werden. Darüber hinaus gibt es Support für Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.2.Wann die ersten Geräte, in denen der Dimensity 900 verbaut ist, auf den Markt kommen, ist noch unklar. Bisher hat sich noch kein Hersteller dazu geäußert, ob der Chip in einem ihrer zukünftigen Smartphones zu finden sein wird. Womöglich könnte es allerdings schon in den kommenden Monaten so weit sein. Die ersten Smartphones dürften noch in diesem Quartal angekündigt werden und dann einige Zeit später bei verschiedenen Händlern erhältlich sein.