Dimensity 9000: MediaTek stellt neue Top-CPU für Smartphone vor

MediaTek hat als erster SoC-Lieferant für Smartphones eine Plattform auf Basis von ARMv9 CPU-Designs vorgestellt. Der MediaTek Dimensity 9000 ist damit der erste kommerzielle Chip, der die neue Architektur nutzt und damit vor allem in High-End-Geräten zum Einsatz kommt.

Erster Smartphone-SoC mit Bluetooth 5.3

MediaTek

Der taiwanische Chiphersteller MediaTek ist zwar nach Stückzahlen mittlerweile Marktführer bei Smartphone-Prozessoren, konnte bisher aber auch mit seinen High-End-SoCs nicht mit den Chips von Qualcomm mithalten. Der neue Dimensity 9000 dürften den Abstand weiter verkleinern - oder sogar neue Maßstäbe setzen. Der Chip nutzt erstmals ARMv9 und die darauf basierenden neuen ARM-Cores vom Typ Cortex-X2, Cortex-A710 und Cortex-A510 sowie die neue ARM Mali G710-Grafikeinheit.Der Chip hat einen einzelnen Cortex-X2-Core, der mit maximal drei Gigahertz arbeiten kann. Hinzu kommen drei weitere High-End-Cores vom Typ Cortex-A710, die mit maximal 2,85 Gigahertz takten. Außerdem sind vier Stromsparkerne auf Cortex-A510-Basis an Bord, die maximal 1,8 Gigahertz erreichen. Die zusätzlich integrierte zehnkernige Mali-G710-GPU soll dank des Vulkan-Frameworks auch in der Lage sein, Raytracing unter Android zu ermöglichen.MediaTek zufolge hat man außerdem einen 18-Bit Bildverarbeitungsprozessor (ISP), Support für WiFi 6E und ein Sub-6-GHz 5G-Modem mit bis zu 7 Gbps Downstream-Geschwindigkeit und erstmals auch Unterstützung für Bluetooth 5.3 integriert. Darüber hinaus ist auch eine neue Recheneinheit für die Verarbeitung von Daten aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz teil des SoCs.Die Grafikleistung soll ausreichen, um Geräte mit Full-HD-Displays und maximal 180 Hertz Bildwiederholrate zu bauen. Der Bildverarbeitungsprozessor im Dimensity 9000 ist zudem in der Lage, Kameras mit einer zusammengerechneten Auflösung von 320 Megapixeln sowie gleichzeitige 4K-HDR-Aufnahmen über drei Kameras zu ermöglichen.Die Fertigung des MediaTek Dimensity 9000 erfolgt unter Verwendung von TSMCs neuem 4-Nanometer-Produktionsprozess. Die ersten Geräte mit dem neuen Chip sollen nach Angaben von MediaTek gegen Ende des ersten Quartals 2022 in den Handel kommen, so dass es noch einige Monate dauert, bis wir entsprechend ausgestattete Smartphones in den Händen halten.Qualcomm will gegen Ende November mit der Vorstellung seines neuesten Snapdragon 8 Series Chips seinen ersten Prozessor auf Basis der neuesten ARM-Technologien einführen. Dieser dürfte schon etwas früher als der neue MediaTek-SoC auf den Markt kommen, plant doch mit großer Wahrscheinlichkeit zum Beispiel Samsung die Verwendung seinen neuen Galaxy S22-Modellen bereits ab Anfang 2022.