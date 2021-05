MediaTek leitet Abschied von LTE-Smartphones ein - Fokus auf 5G-Chips

Der zumindest nach Stückzahlen inzwischen größte Hersteller von Smart­phone-Prozessoren MediaTek beginnt offenbar früher als gedacht, den An­teil der reinen LTE-Plattformen aus seiner Produktion zu reduzieren. Die Coronavirus-Pandemie beschleunigt offenbar den Trend zu 5G-Chips.

5G-Chips wegen höheren Preisen und Gewinn bevorzugt

Wie der taiwanische Branchendienst DigiTimes unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld von MediaTek berichtet, hat der Chiphersteller seine Kunden in China darüber informiert, dass man die Fertigung von Smartphone-Prozessoren, die nur über ein maximal LTE-fähiges Mo­dem verfügen. Hintergrund sind die in Folge der enormen Nachfrage aufgrund der Co­ro­na­vi­rus-Pandemie voll ausgeschöpften Fertigungskapazitäten.MediaTek will die dem Unternehmen zur Verfügung stehenden Produktionskontingente bei Ver­trags­fertigern wie TSMC angeblich lieber für die Herstellung von Chips mit 5G-Modem nut­zen. Der Grund dafür liegt in dem Wunsch, die Verfügbarkeit dieser moderneren Platt­for­men zu gewährleisten und das angestrebte Gewinnwachstum für das Jahr 2021 auch zu erreichen.MediaTek hatte eine Priorisierung von 5G-fähigen SoCs schon früher angedeutet. Ohnehin hat das Unternehmen die Entwicklung neuer Smartphone-Prozessoren, bei denen kein 5G-Modem an Bord ist, praktisch vollständig aufgegeben. Für die Kunden bedeutet dies, dass sie auch in immer mehr günstigen Smartphones davon ausgehen können, dass 5G-Un­ter­stüt­zung an Bord ist. Natürlich unterstützen diese Geräte dann auch weiterhin 4G-Netze.Die Nachfrage rund um Elektronikprodukte aller Art, insbesondere auch Prozessoren für Smart­phones, PCs und Grafikkarten, ist in Folge der Co­ro­na­vi­rus-Pandemie enorm gestiegen. Der­zeit sind viele Produkte deshalb nur mit deut­lich län­ge­ren Wartezeiten für die Geräte­her­stel­ler verfügbar.Früheren Berichten zufolge beträgt die War­te­zeit, die ein Gerätehersteller derzeit bei der Be­stel­lung von MediaTek-Chips in Kauf nehmen muss, je nach Modell zwischen 20 und 30 Wo­chen. Bei Qualcomm gibt es ähnliche Probleme, so dass im Fall des Anbieters der Snap­dra­gon-SoCs teilweise Wartezeiten von bis zu einem Jahr in Kauf genommen werden müssen.