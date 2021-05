Android: Vivo will drei Jahre Betriebssystem-Updates anbieten, aber...

Bisher bieten nur Samsung und HMD Global ( Nokia ) für bestimmte Android-Smartphones eine Art Update-Garantie für drei Jahre. Um mehr internationale Kunden anzusprechen, will auch der chinesische Herstel­ler Vivo nachziehen und zumindest seine teureren Modelle länger pflegen.

Bisher klappt die Update-Versorgung bei Vivo kaum

Vivo

Wie Vivos Chief Technical Officer Yujian Shi in einer jüngst veröffentlichten Stellungnahme verlauten ließ, will man sich in Kürze einer längeren Update-Versorgung von bestimmten Smartphones verpflichten. Vivo will laut Shis Angaben dafür sorgen, dass zumindest die High-End-Modelle der Vivo X-Serie ein zusätzliches Jahr, also insgesamt mindestens drei Jahre, mit Updates für das Betriebssystem versorgt werden.Aktuell hat Vivo nicht unbedingt die beste Historie, was die Update-Versorgung seiner Smartphones angeht. Wie viele andere Anbieter beschränkt man sich meist auf das Minimum, so dass viele Geräte zumindest in Sachen Software schnell zum alten Eisen gehören. Künftig soll sich dies ändern, wobei es tatsächlich nur um neue Smartphone-Modelle geht, die in Zukunft auf den Markt kommen.Konkret will Vivo ab Juli beginnen, die dann erscheinenden neuen Smartphone-Modelle der meist im Premiumbereich angesiedelten X-Serie für drei Jahre mit Updates für das Android-Betriebssystem zu versorgen. Es geht also um Updates für das Betriebssystem selbst, nicht nur um Sicherheits-Updates. Der Hersteller schließt damit also die älteren X-Modelle aus und konzentriert sich ausschließlich auf höherpreisige Geräte.Vivos neue Update-Politik betrifft die Märkte Europa, Australien und Indien. Wann genau die ersten Smartphones mit dem neuen Update-Versprechen auf den Markt kommen, ist derzeit noch offen. Samsung aktualisiert als einziger Hersteller von Android-Smartphones seine Geräte in vielen Fällen über bis zu drei Jahre. HMD hat als Lizenznehmer der Marke Nokia ebenfalls in Aussicht gestellt, dass man die jüngsten Smartphones der Premium-Mittelklasse über drei Jahre mit Android-OS-Updates versorgen will.