Vivo bekommt erneut Ärger: Über 13.000 Smartphones mit gleicher IMEI

Der chinesische Smartphone-Hersteller Vivo versucht mittlerweile, sich auch in Europa als führende Kraft zu etablieren. In Indien hat sich das Unternehmen jetzt aber mit einem höchst verdächtigen Fall blamiert, in dem mehr als 13.000 Smartphones die gleiche IMEI-Nummer tragen.

IMEI-Änderungen sind oft illegal

Jedes Mobiltelefon hat eigentlich eine einzigartige IMEI-Nummer - bei Geräten mit Dual-SIM-Unterstützung sind es sogar zwei. Dieser International Mobile Equipment Identifier wird unter anderem zur Identifikation von Geräten in Mobilfunknetzen, aber auch zur Strafverfolgung und zur Garantieabwicklung verwendet.Bei all diesen Dingen gibt es natürlich schnell Probleme, wenn mehrere Geräte eine identische IMEI-Nummer aufweisen. Dies ist nun laut TechRadar bei mindestens 13.557 Geräten von Vivo der Fall, wie die indischen Behörden festgestellt haben. Die Polizei wurde auf das Problem aufmerksam, nachdem ein Beamter sein Vivo-Smartphone zur Reparatur eingeschickt hatte und dann feststellte, dass sich die IMEI geändert hätte.Mittlerweile gehen die Behörden gegen Vivo vor, weil man hinter der massiven Mehrfachverwendung der IMEI-Nummern betrügerische Absichten vermutet. In Indien ist es seit 2017 illegal, die IMEI-Nummer zu ändern, weil damit immer wieder Betrugsversuche unternommen wurden. Laut einem Bericht der Times of India gab es schon im letzten Jahr einen Fall, in dem sogar mehr als 50.000 Vivo-Smartphones die gleiche IMEI aufwiesen.Der Fall wurde damals auf illegale Aktivitäten eines Reparatur-Dienstleisters zurückgeführt, wobei auch Vivo und seine Zulieferer angeblich über das Verhalten des Reparateurs Bescheid wussten. Die IMEI wird immer wieder zum Tracking von Geräten durch die Behörden verwendet, weshalb der eigentlich einzigartige Code möglichst nicht vielfach auftauchen sollte. Warum in dem neuesten Fall erneut tausende Geräte die gleiche IMEI tragen, ist derzeit noch unklar.