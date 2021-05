O2 Free Unlimited-Tarif ab sofort mit bis zu 500 Mbit/s und 5G

Der Mobilfunkanbieter O2 startet ab sofort mit bis zu 500 statt 300 Mbit/s bei seinen 5G-fähigen O2 Unlimited Max- und O2 My Data-Tarifen. Von dem Geschwindigkeitsboost werden zwar nur wenige Kunden in den ersten Gebieten profitieren, aber es zeigt, wohin die Reise geht.

Ab heute, 5. Mai 2021, schaltet O2 auf "Turbo" - allerdings zunächst einmal nur für Neukunden. Wer sich jetzt für einen O2 Unlimited Max-Tarif , also für die Telefon-, SMS- und Surf-Flatrate mit maximaler Geschwindigkeit entscheidet, bekommt schon in den ersten Ausbaugebieten von O2 bis zu 500 Mbit/s im Download. Das gilt auch für die reinen Datentarife, die der Provider anbietet. Bei den O2 My Data startet ebenfalls der Turbo, zudem hat O2 bei den Datentarifen auch das inkludierte Datenvolumen erhöht.O2 Neukunden erhalten dann mobil eine Geschwindigkeit von bis zu 500 MBit/s anstelle von bisher maximal möglichen 300 MBit/s.Dort, wo bereits das 5G-Netz verfügbar ist, können die Tarife entsprechend mit einem 5G-fähigen Endgerät genutzt werden. Laut O2 liegt die durchschnittlich verfügbare Geschwindigkeit übrigens bei 56,2 Mbit/s. Nicht nur bei der Geschwindigkeit tut sich jetzt etwas. Auch beim EU-Roaming hat O2 eine Neuerung parat. Kunden mit der O2 Free Unlimited Max-Flatrate können nun statt bisher 28 GB nun 34 GB im Rahmen der "Fair-Use-Regelung" monatlich außerhalb von Deutschland versurfen.Bei dem aktuellen Einstiegs-Angebot lockt O2 zudem mit "O2 Select & Stream". Dabei erhält der Kunde wahlweise 12 Monate Netflix, Sky Ticket oder O2 TV. Man spart so rund 120 Euro. Wer bereits Netflix-Kunde ist und an den anderen Angeboten kein Interesse hat, kann sich eine Gutschrift auf ein bestehendes Netflix-Abo gutschreiben lassen. Die Buchung erfolgt über einen Link per SMS oder E-Mail, die O2 nach Aktivierung des Vertrags sendet. Die Auswahl des Streaming-Anbieters erfolgt dann direkt in der Mein O2 App.Wer den Tarif ohne Laufzeit buchen möchte, zahlt monatlich 64,99 Euro. Der Anschlusspreis liegt wie beim Laufzeitvertrag bei 39,99 Euro. Die Aktion für das TV-Angebot gibt es für die monatlich kündbaren Verträge nicht.