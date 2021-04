O2 plant, ab Juni IPv6 für alle Mobilfunk-Kunden zu starten

Schon vor ein paar Wochen hatte es in einen Bericht gegeben, laut dem der Netzbetreiber O2 auch im Mobilfunk die Umstellung auf IPv6 starten wird. Nun gibt es einen Termin - O2 will bereits bis Juni die Bereitstellung und die Nutzung als Dual-Stack-Lösung abgeschlossen haben.

Update erfolgt automatisch

Das berichtet Caschy in seinem Blog und verweist dabei auf die Pläne betreffend eines bevorstehenden Updates für O2-Kunden. Wer zum Beispiel bereits Voice over LTE nutzt, macht das schon heute über IPv6 im O2-Netz . Abseits davon hatte der Anbieter aber noch keine Umstellung gestartet, doch das ändert sich jetzt. Damit auch der Adressraum IPv6 genutzt werden kann, bedarf es eine Aktualisierung des Internet-Zugangspunkts (APN).O2 wird entsprechende Änderungen durchführen und will laut dem neuen Bericht das bis spätestens Juni erledigt haben. Das heißt dann, das man im O2-Netz künftig IPv4 und IPv6 im sogenannten Dual-Stack-Betrieb parallel nutzen können. Laut Caschy werden O2-Kunden sich nur noch gedulden müssen, bis es bei ihnen auch soweit ist. Denn das Update soll automatisch ausgeliefert und installiert werden. Viele Informationen gibt es dazu noch nicht.In der Regel werden solche Updates aber nach und nach verteilt und nicht für alle Kunden in einem Rutsch freigegeben. Das Update kommt dann zwar automatisch, aber das bedeutet nicht, dass jeder O2-Kunde den Dual-Stack-Betrieb beziehungsweise IPv6 dann auch automatisch nutzen kann. Das kann hardwarebedingt auch noch nicht automatisch freigegeben sein. "Je nach Endgerät können Kunden IPv6 automatisch nutzen oder müssen dies manuell einstellen", schreibt Caschy.Der Hintergrund für die Umstellung ist eigentlich ganz banal. Schon vor zehn Jahren war es so weit, dass die letzten freien Adressblöcke vergeben wurden. Damit war klar, dass man bei den Internetprotokollen mit dem nächsten Standard iPv6 ohne große Fragmentierung arbeiten wollte.