Nur noch kurz zum alten Preis: O2 Free Unlimited Max wird teurer

Mit Free Unlimited Max bietet O2 nach eigener Aussage seinen "Flagg­schiff-Tarif", da hier mobiles Surfen ohne Drosselung geboten wird. Jetzt schraubt das Unternehmen aber an den Konditionen: Ab Anfang Mai steigt der Monatspreis deutlich, dafür wird an anderer Stelle nachgelegt.

Bald kostet das ungedrosselte Surfen mehr, ist aber auch schneller

Noch weiteres Extras

LTE-Flat ohne Drosselung

Es kommt mal wieder etwas Bewegung in das Tarifangebot bei O2 , das für neue Kunden auch eine Teuerung mitbringt: Das seit Anfang 2020 an der Spitze der O2 Free Unlimited Mobilfunktarife platzierte Angebot Free Unlimited Max lockt vor allem mit ungedrosseltem Surfvolumen. Kombiniert mit einer Telefonflatrate verlangt O2 für dieses Paket bisher 50 Euro im Monat. Wie das Unternehmen jetzt mitteilt, wird der Monatspreis für Neukunden ab Anfang Mai um 10 Euro auf 60 Euro angehoben. Deshalb gilt aktuell: Wer den Tarif noch zu den alten Konditionen buchen will, hat nur noch bis zum Stichtag am 5. Mai 2021 Zeit,Wie O2 betont, bekommen Neukunden für den erhöhten Preis aber auch mehr Leistung geboten - zumindest auf dem Papier. War der Tarif bisher auf eine theoretische Maximalgeschwindigkeit von 300 MBit pro Sekunde beschränkt, wird hier in Zukunft ein neuer Höchstwert von 500 MBit pro Sekunde gelten. Allerdings gilt hier klar: Im Alltag bringt diese Anpassung wohl für nur wenige Nutzer einen großen Mehrwert, da Maximalwerte in Mobilfunknetzen fast nie erreicht werden - O2 selbst spricht im Kleingedruckten von einem Durchschnittswert von 56,2 MBit/s, die nur an "einzelnen 5G-Standorten mit "geeignetem Endgerät" deutlich übertroffen werden können.Deutlicher spürbar ist dagegen noch eine weitere Anpassung: In Zukunft können Nutzer des Tarifs beim EU-Roaming auf ein Datenvolu­men von 34 GB pro Monat zurückgreifen, das ist immerhin eine Steigerung um 6 GB. Wie schon erwähnt: All diese Anpassungen gelten ausdrücklich nur für "Neukunden in diesem Tarif" ab dem 5. Mai. llerdings bietet O2 weiter über seinen Kombi-Vorteil Preisnachlässe für Kunden, die bereits einen Vertrag des Unter­nehmens nutzen.