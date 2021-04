Galaxy S21: Samsung verteilt das Mai-Update, doch es gibt Probleme

Samsung hat begonnen, seine aktuellen Topmodelle mit einem Update zu versorgen und dafür muss der koreanische Hersteller natürlich gelobt werden. Und das Update bringt auch einige Neuerungen, aber offenbar auch einen schwerwiegenden Fehler mit sich.

Neues für Kamera und Quick Share

Warten empfohlen

Samsung spendiert seinem aktuellen Topmodell, dem Samsung Galaxy S21 dieser Tage das Mai 2021-Update - hier muss man natürlich schon von "bereits" sprechen. Das ist in erster Linie eine Sicherheitsaktualisierung, doch die Koreaner packen auch einige interessante und sinnvolle neue Features hinzu. Laut SamMobile ist das Update satte 1,2 Gigabyte schwer, auch das lässt darauf schließen, dass es mehr mitbringt als nur gestopfte Sicherheitslöcher.Und so ist es natürlich auch, denn die neue Firmware mit der Nummer G99xBXXU3AUDA, die in Europa ab sofort verteilt wird, bringt Verbesserungen an der Kamera sowie der Quick Share-Funktionalität mit sich. Die neue Software sollte über die Einstellungen des Galaxy S21-Smartphones zum Download verfügbar sein, in den kommenden Tagen und Wochen dürfte Samsung das Mai 2021-Update dann auch für andere Smartphones freigeben.Doch offenbar sind einige Besitzer eines Samsung Galaxy S21 gut beraten, wenn sie mit dem Update vorerst noch etwas warten. Denn wie Caschy berichtet, klagen einige Nutzer, dass es nach dem Durchführen der Aktualisierung nicht länger möglich sei, Google Pay zu nutzen. Das liegt offenbar an angeblich nicht länger gewährleisteten Sicherheitsstandards, hier dürfte ein Zertifikat abgelaufen sein oder fehlen.Vor allem jene, die Google Pay aktiv mit ihrem Samsung Galaxy S21 nutzen, sollten als besser mit einem Update warten und hoffen, dass die Koreaner alsbald einen Fix bzw. eine entsprechend aktualisierte Version der Firmware nachliefern.