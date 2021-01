Galaxy S21 im ersten Teardown: Samsung schafft echt schlauen Aufbau

Echte Langeweile bis Ärger über gestrichene Features: Die Kritiker bescheinigen dem Samsung S21 wenig Innovation. Der erste Teardown zeigt: Zumindest in Sachen Konstruktion muss man Samsung wohl ein Lob für modulare Bauweise und Reparierbarkeit aussprechen.

Das Samsung Galaxy S21 lässt sich sehr gut reparieren

Besonders das Display ist leicht zu reparieren

Im aktuellen Rennen um den ersten Teardown des Samsung Galaxy S21 kann sich in dieser Runde der YouTube-Kanal von PBK an die Spitze setzen. Das erste, was dem professionellen Zerleger nach Ablösen der Rückseite ins Auge fällt: Samsung kann mit Graphit-Schichten ein leichteres und wesentlich einfacheres Kühlsystem nutzen als das mit Kupferrohren und Dampfkammern bisher möglich war. Außerdem erleichtert die Nutzung von Standard Phillips-Schrauben im gesamten Gehäuse die Arbeit.Darüber hinaus erreichen die Konstrukteure auch beim Lautsprechersystem Verbesserungen. Durch die Integration von kleinen Schaumstoff-Platzhaltern erhalten die Lautsprecher ein größeres Klangvolumen. Samsung baut diese erstmals bei beiden Lautsprechern ein, was für einen lauteren, satteren Stereo-Klangraum sorgt. Die weitere Dekonstruktion gelingt durch Steckverbindungen recht leicht, außerdem erleichtert die Nutzung von Standard Phillips-Schrauben im gesamten Gehäuse die Arbeit. Erst bei der Frontkamera erschwert Samsung durch festes Verkleben den Austausch.PBK zeigt sich dabei auch beeindruckt vom Aufbau der Module, die beispielsweise bei der Kamera die nötige Technik in komplexen Mehrfachschichten unterbringt, fast alle Bauteile sind dabei modular aufgebaut. Auch beim Mainboard setzt Samsung auf eine Graphit-Schicht zur Kühlung, unterstützt den Prozessor aber zusätzlich mit Leitpaste bei der Abfuhr von Wärme.Samsung macht wohl eine der wichtigsten Reparaturen mit der Nutzung von Steckverbindungen und einem flexiblen Kabel sehr einfach: den Austausch des Displays. "Rückseite abnehmen, Wireless-Charging-Spule lösen, unteren Lautsprecher ausbauen Kabelverbindung lösen", so PBK. Zu guter Letzt fällt Samsung beim Akku in alte Muster zurück: Hier ist ohne gekonnten Einsatz von Wärme zum Lösen von reichlich Kleber kein Austausch möglich.All diese Faktoren führen für PBK zu einer Wertung von 7,5/10 in Sachen Reparierbarkeit. Die meisten Teile sind dank modularem Aufbau einzeln und ohne großen Aufwand austauschbar - dabei hilft, dass sich die Rückseite sehr leicht lösen lässt. Die fest verklebte Batterie , die nur mit großer Mühe ausgetauscht werden kann, sorgt hier aber für klare Abzüge.