Großbrand im üppigen Luxus-Anwesen des PornHub-Chefs

Ein Brand in einem Luxus-Anwesen macht nebenbei auch deutlich, wie reich man mit Pornographie noch immer werden kann. Denn das fragliche Haus gehört Feras Antoon, der der Chef des führenden Streaming-Por­tals PornHub ist.

Luxus pur

Das Anwesen befindet sich im kanadischen Montreal. Am späten Sonntagabend wurde der Notruf darüber verständigt, dass sich zwei fremde Personen auf dem Grundstück aufhalten sollen. Als die erste Streife kurz darauf eintraf, um der Sache nachzugehen, stand die Villa auf dem Grundstück bereits in Flammen. Das berichtete das US-Magazin Vice.Der Brand stellte sich als so stark heraus, dass letztlich über 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr damit beschäftigt waren, ihn unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf benachbarte Grundstücke zu verhindern. Die Löscharbeiten dauerten bis tief in die Nacht an und mehrere Nachbarn mussten evakuiert werden. Verletzte gab es am Ende glücklicherweise nicht."Die eintreffenden Beamten konnten sehen, dass das Feuer im Inneren der Residenz aus­ge­bro­chen ist", erklärte Julien Lévesque, Spre­cher der Montreal Police. Die Brandermittler ha­ben am Montag damit begonnen, vor Ort nach Hin­wei­sen auf die Ursache des Feuers zu fahn­den. Brandstiftung ist dabei ganz oben auf der Verdachtsliste.In dem Haus haben sich zum fraglichen Zeit­punkt keine weiteren Personen aufgehalten. Antoon teilte mit, dass in dem Haus aktuell Bauarbeiten stattfinden. Der Chef von Mindgeek, dem Betreiber PornHubs, will das Anwesen mit einer Größe von etwas mehr als 5500 Qua­drat­me­tern eigentlich verkaufen. In dem Haus selbst gibt es unter anderem acht Wohn­räu­me und elf Badezimmer. Auch Sportanlagen sind vorhanden. Im Zuge der Um­bau­ar­bei­ten sollen auch mehrere Fahrstühle eingebaut werden. Das mit dem Verkauf be­trau­te Im­mo­bi­li­en-Un­ter­neh­men hat es für einen Kaufpreis von 19,8 Millionen Dollar gelistet.