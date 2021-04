Google Pixel 4a: Bestes Mittelklasse-Smartphone jetzt zum Sparpreis

Das Google Pixel 4a (5G) gehört zu den beliebtesten Mittelklasse-Smart­phones. Für unter 400 Euro gibt es hier nicht nur viel Leistung, sondern auch ein sauberes Android 11. Die bis zu 6,2 Zoll großen Modelle gibt es jetzt besonders günstig bei Media Markt. (Anzeige)

Schnelles 5G-Netz, lange Akkulaufzeiten und OLED-Displays

Jahrelange Android-Updates, tolle Kameras und Klinkenanschluss

Google-Smartphones jetzt stark reduziert!

Google

Wer auf der Suche nach einem günstigen Smartphone ist, dabei aber nicht auf eine gute Performance verzichten möchte, der sollte das Google Pixel 4a (5,8 Zoll) und Pixel 4a mit 5G (6,2 Zoll) auf jeden Fall in die engere Auswahl nehmen. Die beiden Modelle überzeugen mit flotten Qualcomm-Chips, modernen OLED-Displays und erstklassigen Kameras samt Dual-Pixel-Technologie. Zudem verzichtet Google auf nervige Bloatware und liefert Android 11 in seiner beliebten "Reinstform" (Stock-Android) aus. Die Geräte sind jetzt bei Media Markt zum stark reduzierten Preis von 315 Euro bis 399 Euro erhältlich.Das Google Pixel 4a mit 5G bildet die Mittelklasse-Speerspitze, was die Smartphones mit moderner und vor allem zukunftstauglicher Funkverbindung angeht. Auch in Deutschland nimmt das 5G-Netz langsam Formen an, sodass pfeilschnelle Downloads und stabile Ver­bin­dun­gen beim Streamen von Filmen, Serien und Games immer wichtiger werden. Der Qual­comm Snapdragon 765G sorgt jedoch nicht nur für eine tadellose Internetanbindung, son­dern mit seinen acht Rechenkernen auch für eine starke Leistung bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch. Und das macht sich auch bei der Akkulaufzeit bemerkbar, die euch sicher über den ganzen Tag bringt.Egal ob ihr euch für das 5G-Modell mit 6,2 Zoll oder das klassische Google Pixel 4a mit 4G-LTE und 5,8 Zoll entscheidet, die verbauten OLED-Bildschirme können in beiden Smart­phones voll und ganz überzeugen. Sie unterstützen HDR, bieten einen nahezu unendlichen Kontrast mit einem echten Schwarz und setzen auf eine zeitgemäße FHD+-Auflösung von 2340 x 1080 Pixeln. Ebenso profitieren sie von der Always-On-Technik, die euch über neue Nachrichten und Anrufe informiert, ohne dass ihr das Smartphone entsperren müsst. On top gibt es eine volle 24-Bit-Farbtiefe und einen Schutz mit Corning Gorilla Glass 3.Zu den weiteren Vorteilen des Google Pixel 4a und seiner 5G-Version gehören die stets langjährigen und schnellen Android-Updates. Die Google-Smartphones erhalten sämtliche Ak­tu­ali­sie­run­gen noch vor den Modellen anderer Hersteller. Das gilt nicht nur für die jetzigen Android 11-Downloads, sondern auch für die ab Mai verfügbare Android 12-Beta. Weiterhin bietet die Pixel 4a-Familie tolle 12-Megapixel-Kameras mit optischer und elektronische Bild­sta­bi­li­sie­rung, Nachtsicht-Funktion, Porträtmodus und Ultraweitwinkel. Zu guter Letzt bleibt Google neben USB-C samt Schnellladefunktion einem Klassiker treu, dem 3,5-mm-Audioanschluss für Kopfhörer und Headsets.