Samsung Galaxy A52 & A72: Premium-Ausstattung zum Spitzenpreis

Die neue Samsung Galaxy A-Serie bringt eine moderne Ausstattung zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis in die Hände von Smartphone-Nutzern. Im Online-Shop von Media Markt erhaltet ihr die nächste Ge­ne­ra­tion der Android-Mittelklasse jetzt zum Spitzenpreis. (Anzeige)

Erstklassige Leistung und moderne Display-Technologie

Starke Ausdauer für Fotosafaris - Sogar bei Regen

Die neue Smartphone-Generation entdecken!

Samsung

": Der markante Werbespruch des südkoreanischen Herstellers unterstreicht das Ziel der neuen Galaxy A-Serie hin zum Smartphone für jedermann. Dabei gehen eine hochwertige Ausstattung und ein niedriger Preis Hand in Hand, sodass für zeit­ge­mä­ße Funktionen, wie ein 120-Hz-Display, OLED-Technologie, ein Vier-Kamera-System oder die immer wichtiger werdende 5G-Option, keine Unsummen fällig werden. Im Online-Shop von Media Markt können Interessenten die Android-Smartphones Galaxy A52 (6,5 Zoll) und Galaxy A72 (6,7 Zoll) jetzt ab 340 Euro bestellen.Was macht die neue Samsung Galaxy A-Serie eigentlich so besonders? Die Antwort ist einfach: Das Komplettpaket. Konnten Mittelklasse-Smartphones, wenn überhaupt, meist nur mit einem Feature wirklich punkten, erhält man in diesem Jahr die komplette Hardware-Vielfalt , welche sich immer weniger von teuren High-End-Modellen unterscheidet. An­ge­fan­gen beim verbauten Achtkern-Prozessor (Octa-Core), der nicht nur eine Leistung von bis zu 2,3 GHz bietet, sondern auch in Kombination mit bis zu 8 GB Arbeitsspeicher verbaut wird. Damit unterstreicht Samsung sowohl die Zukunfts- als auch die Gaming-Tauglichkeit der beiden neuen Smartphones.Doch ganz egal ob Spiele, Messenger, Social-Media oder sonstige Apps, abseits der Performance spielt vor allem die Qualität des verbauten Bildschirms die größte Rolle. Und genau in diesem Punkt hat Samsung das Galaxy A52 und Galaxy A72 in diesem Jahr stark aufgewertet. Nicht nur trifft man auf eine zeitgemäße Auflösung (Full-HD+), sondern auch auf die brillante Super-AMOLED-Technik sowie auf hohe Bildwiederholraten von bis zu 120 Hz. Letztere sorgen für ein deutlich flüssigeres Scrollen in sämtlichen Apps und machen sich zudem durch ein laut Samsung "" Gaming positiv bemerkbar.Abschließend rundet das Kamerasystem, bestehend aus insgesamt vier Objektiven, das Komplettpaket der neuen Samsung Galaxy A-Serie ab. Mit bis zu 64 Megapixeln nehmen die Modelle Galaxy A52 und Galaxy A72 Motive vom Ultraweitwinkelbild bis hin zum nah heran geholten Telefoto auf. Dabei sorgt der optische Bildstabilisator für ruckelfreie Aufnahmen und sogar bei Dunkelheit erreichen die Android-Smartphones sehr gute Ergebnisse. Das Beste: Auf der nächsten Fotosafari können die Geräte mit einer optimalen Ausdauer punkten, denn Samsung verbaut Akkus mit einer Kapazität von bis zu 5000 mAh. Dass die Geräte dabei noch wasserdicht sind, versüßt uns sogar die regnerischen April-Tage.