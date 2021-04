Galaxy Upcycling at Home: Alte Samsung-Modelle als IoT-Geräte nutzen

Während viele Nutzer mit ihren alten Smartphones nichts mehr anfangen können und sie früher oder später entsorgen, bietet Samsung jetzt ein neues Programm an, mit dem die Geräte noch sinnvoll genutzt werden können. Die alten Modelle sollen als Smart-Home-Hardware dienen.

Programm noch nicht in Deutschland verfügbar

Das Programm hört auf die Bezeichnung "Galaxy Upcycling at Home" und wurde bereits im Januar 2021 vorgestellt. Nun hat Samsung die Beta-Phase des Projekts gestartet. Es ist nun möglich, alte Galaxy-Smartphones als Helligkeits-Sensoren zu verwenden. Außerdem können die Geräte auch zur Geräusch-Messung eingesetzt werden. Zunächst unterstützt Samsung nur Modelle der Galaxy S-, Note- und Z-Serie. Die Smartphones müssen 2018 oder früher auf den Markt gekommen sein. Als Betriebssystem wird mindestens Android 9 vorausgesetzt.Wie Samsung im offiziellen Newsroom schreibt, kann Galaxy Upcycling at Home über den SmartThings-Lab-Bereich in der SmartThings-App eingerichtet werden. Nachdem die alten Smartphones gekoppelt wurden, können sie über die mobile Anwendung gesteuert werden.Indem ein altes Galaxy-Modell als Helligkeits-Sensor genutzt wird, kann beispielsweise ein Fernseher oder die Zimmerbeleuchtung automatisch eingeschaltet werden, wenn das Licht im Raum dunkler wird. Beim Einsatz als Geräusch-Messer kann das alte Smartphone als Babyphone verwendet werden.Hierzulande wird Galaxy Upcycling at Home zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch nicht angeboten. Zunächst ist das Programm ausschließlich in den USA, in Großbritannien und in Südkorea verfügbar. Wann das Projekt auch in weiteren Ländern zur Verfügung gestellt wird, ist noch unklar. Vermutlich wird die Beta-Phase in den kommenden Monaten ausgeweitet.