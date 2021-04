Unpacked-Event: Samsung stellt "stärkstes Galaxy" am 28. April vor

Jetzt günstig bei Media Markt kaufen!

Nicht nur Apple, auch Samsung stellt im April neue Hardware vor. Der südkoreanische Hersteller kündigt für den 28. April ein weiteres Unpacked-Event an, für das nicht weniger als das bisher "leistungsstärkste Galaxy" versprochen wird. Doch wird es in diesem Fall wohl keine Smartphones geben. Experten rechnen mit neuen Notebooks.Nachdem Samsung in diesem Jahr bereits mit seinen Flaggschiffen der Galaxy S21-Familie und einer aktualisierten Galaxy A-Serie ge­star­tet ist, erwarten die Kollegen von SamMobile die Vorstellung neuer Samsung-Laptops. Ende April könnten somit die vorab ge­leak­ten Modelle Galaxy Book Pro, Galaxy Book Go und Galaxy Book Pro 360 eine Rolle spielen. Diese sollen nicht nur mit aktuellen Intel Core-Prozessoren der elften Generation bestückt werden, sondern auch mit der ARM-Alternative in Form des Snapdragon 8xc oder 7c.Die Qualcomm-Chips sollen dabei vorrangig im voraussichtlich günstigen Samsung Galaxy Book Go zum Einsatz kommen. Laut ersten Informationen gehören ein 14 Zoll großes Full-HD-Display, bis zu acht Gigabyte Arbeitsspeicher und bis zu 256 Gigabyte fassende SSDs zur Ausstattung der Windows-Notebooks. Weiterhin ist die Rede von optionalen 4G-LTE-Modulen, Dual-Band-WLAN, Bluetooth 5.1 und einem MicroSD-Kartenslot nebst USB-C samt 34,5-Watt-Schnellladung.Im High-End-Bereich könnten sich hingegen das Samsung Galaxy Book Pro und sein Con­ver­ti­ble-Ableger mit 360-Grad-Scharnier (2-in-1) ansiedeln. Leaks sprechen den wahl­wei­se 13,3 Zoll und 15,6 Zoll großen Laptops Intel Core i3-, i5- und i7-Prozessoren der aktuellen elften Generation zu, die in Verbindung mit der integrierten Intel Iris Xe-Grafik oder einer dedizierten Nvidia GeForce MX450 verbaut werden dürften. Zu den weiteren Eckdaten sol­len OLED-Displays (90 Hz), die S-Pen-Unterstützung und zeitgemäße Konfigurationen mit DDR4-RAM, SSDs und Thunderbolt 4 gehören.In unserem großen Samsung-Special könnt ihr das Galaxy Unpacked Event am 28. April 2021 ab 16 Uhr deutscher Zeit im Livestream verfolgen. Außerdem findet ihr an dieser Stelle sämtliche News, Video und Leaks vorab des Events.