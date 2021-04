Dreist geklaut: So sieht der elektrische VW-Käfer-Klon aus China aus

Nein, VW hat für dieses neue Modell nicht seinen Segen erteilt: Bei der Messe Auto Shanghai 2021 hat die Great Wall Motors Tochter Ora ein Elektroauto vorgestellt, das sich aus fast allen Richtungen als kompletter Klon des legendären VW Käfers zeigt.

Da hat man aber schon sehr genau auf die Hausaufgaben vom Nachbarn geschielt

Schrill Retro

Alle großen Autokonzerne der Welt stellen ihre Flotten aktuell ganz oder teilweise auf Elektroantriebe um. In den Designabteilungen der Hersteller scheint dabei eines beschlossene Sache: Elektroautos sollen ihren modernen Anspruch auch nach außen tragen und sich auf den ersten Blick von ihrer Verbrenner-Vergangenheit unterscheiden. Das chinesische Unternehmen Ora, Tochter des Autokonzerns Great Wall Motors, ist sich sicher, mit dem Charme des Alten bei neuen E-Auto-Kunden Anklang zu finden.Allerdings: Statt eine eigene Idee zu entwickeln, wie so ein ansprechendes Retro-E-Auto aussehen könnte, bedienen sich die Entwickler vollumfänglich bei einer echten Legende: dem VW Käfer. Wie Inside EVs in seinem Bericht zum dreisten Klon schreibt, hat es VW selbst bisher verpasst, die ikonische Silhouette mit einem elektrischen Antrieb für das nächste Jahrhundert fit zu machen. Außer Konzepten gibt es auch keine Anzeichen, dass ein offizieller E-Beatle in absehbarer Zeit angedacht ist. Die Käfer-Fangemeinde behilft sich schon länger mit eigenen Umbauten, die den Oldtimer mit einem E-Antrieb vereinen.Wie bei seinem ersten öffentlichen Auftritt bei der Auto Shanghai 2021 zu sehen ist, zeichnen die Ora-"Designer" von der bulligen Stoßstange über die runde Motorhaube bis hin zu den ikonischen Scheinwerfern jede Form des berühmten Vorbilds nach, auch das Seitenprofil ist klar abgepaust. Und da verwundert es fast schon, das die Rückseite sich dann doch noch in einem recht eigenen Look zeigt. Ähnliches gilt für den Innenraum, der fast schon schrill Retro-Optik schreit.Aktuell macht Ora noch keine Angaben, wann das Modell mit dem Namen "Punk Cat" für welchen Preis in den Handel gehen soll, auch zu technischen Details hält man sich zurück. Üblicherweise setzen die Modelle des Herstellers auf Lithium-Eisenphosphat-Akkuzellen und werden sehr günstig angeboten. Man kann sich aber recht sicher sein, dass man das Modell mit der legendär abgeschauten Optik wohl vorerst nicht außerhalb des Heimatlandes des Konzerns zu Gesicht bekommt.