China: Staatsfirma blamiert sich mit Klon von Microsofts Visual Studio

Eine vom chinesischen Staat unterstützte Firma hat sich in der Provinz Guangdong mit einer dreisten Kopie von Microsofts Visual Studio Code blamiert. Das Unternehmen brachte einfach eine eigene Ausgabe von VS Code an den Start und behauptete, man habe sie selbst entwickelt.

MIT-Lizenz von VS Code ausgenutzt

Zusammenfassung Chinesisches Unternehmen Digital Guangdong kopiert Microsofts VS Code

Firma behauptete, sie habe die Software CEC-IDE selbst entwickelt

Nach Kritik entschuldigt sich Digital Guangdong für Falschbehauptung

Nur minimale Änderungen und Ergänzungen an der Software vorgenommen

DigitalGD wird von staatlichem Kapital und Mobilfunkanbietern finanziert

Nach Entdeckung der Kopie wurde die Website deaktiviert

VS Code steht unter MIT-Lizenz, Modifikationen sind erlaubt

Digital Guangdong, oder DigitalGD, wie die Firma auch genannt wird, veröffentlichte laut der South China Morning Post kürzlich eine Stellungnahme, in der man sich dafür entschuldigte, dass es sich bei der von dem Unternehmen vertriebenen Entwicklerumgebung namens CEC-IDE um eine direkte Kopie von Microsofts Visual Studio Code handelte.DigitalGD hatte bei CEC-IDE lediglich minimale Änderungen vorgenommen und kleinere Funktionen ergänzt. Die Firma wird von der Provinzregierung regelmäßig mit Aufträgen rund um das Thema E-Government betraut und wird von einem staatlichen Wagniskapitalgeber sowie den großen staatlichen Mobilfunkanbietern Chinas finanziert. DgitalGD hat gut 2000 Mitarbeiter.Das Unternehmen erklärte in seiner Stellungnahme, dass man das Produkt durch einen Fehler als "selbst entwickelt" beschrieben habe. Die zuständigen Teams würden nun angewiesen, Korrekturen vorzunehmen. Zuvor war davon die Rede, dass es sich um "Chinas erstes IDE-Tool handelt", das sich "an heimische Betriebssystem anpasst und selbst kontrolliert wird". Gemeint ist damit wohl, dass keine ausländischen Entwickler hinter dem Produkt stehen, man also die volle Kontrolle darüber hat.Die meisten Entwicklungsumgebungen stammen bekanntermaßen von großen US-amerikanischen Firmen, darunter auch Microsoft mit Visual Studio bzw. Visual Studio Code. Der Umstand, dass DigitalGD nun einfach VS Code kopiert hat, erzürnte so auch einige chinesische Entwickler, denen die enorme Ähnlichkeit zu Microsofts Originalprodukt aufgefallen war. Entsprechend hitzig sieht auch die Diskussion zu dem Thema bei GitHub aus.DigitalGD verteidigte sich unter anderem damit, dass das Tool noch in der seit Juli laufenden "Testphase" steckte. Mittlerweile hat man die Website für das Produkt deaktiviert. Das Unternehmen hatte den Umstand ausgenutzt, dass Visual Studio Code unter einer MIT-Lizenz als Open-Source-Produkt zur Verfügung steht und dabei auch Modifikationen durch kommerzielle Entwickler erlaubt sind.