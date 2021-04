Apple bestätigt: iOS 14.5 und iPadOS 14.5 erscheinen nächste Woche

Im Nachgang der gestrigen Keynote kündigt Apple die Verfügbarkeit der Updates auf iOS 14.5 und iPadOS 14.5 für die nächste Woche an. Die neue Software wird unter anderem für die AirTags benötigt und bringt zusätzliche Entsperrmethoden als Alternative zu Face ID mit.

Face ID, Akkus & Co.: Ausblick auf die neuen Funktionen

Apple

Am 30. April wird Apple nicht nur eine neue Farbvariante des iPhone 12 , sondern auch die neuen AirTags anbieten. Während das Smartphone ab Werk mit der neuen Betriebssystem-Version iOS 14.5 ausgeliefert wird, benötigt auch der Bluetooth-Tracker des Unternehmens das lang erwartete Software-Update oder die passende iPadOS-Adaption. In den uns vor­lie­gen­den Pressemitteilungen gibt Apple an, iOS 14.5 und iPadOS 14.5 in der nächsten Woche (26. April bis 2. Mai 2021) zum Download zur Verfügung zu stellen. Einen Update-Stichtag gab man bisher nicht bekannt.Die kommende Aktualisierung wird für iPhones und iPads unter anderem eine Alternative zur Infrarot-Gesichtserkennung (Face ID) bereitstellen, über welche Geräte mit Hilfe der Apple Watch entsperrt werden können. Ähnlich wurde es bereits seit geraumer Zeit unter MacOS erprobt. Somit werden Nutzer unterstützt, deren Face-ID-Erkennung aufgrund des pan­de­mie­be­ding­ten Tragens einer Gesichtsmaske bisher scheiterte. Ebenso bietet iOS 14.5 die Möglichkeit, eine Rekalibrierung des iPhone-Akkus anzustoßen, um eventuelle Fehler im Leistungsprofil und damit einhergehende Prozessor-Drosselungen auszumerzen.Abseits davon wird Apple mit iOS 14.5 und iPadOS 14.5 die so genannte App-Tracking-Transparenz weiter vorantreiben, um Nutzer über mögliche Eingriffe in ihre Privatsphäre seitens Drittanbieter zu informieren und entsprechend darauf zu reagieren, ohne dass komplizierte Einstellungen getroffen werden müssen. Abschließend sollen iPhones und iPads von verbesserten Siri-Funktionen, neuen Emo­jis, einem umfangreichen Support von Xbox Series X- und PlayStation 5-Controller und neuen CarPlay-Features profitieren. Ein Re­lease Candidate steht jetzt als Beta-Version bereit.