Neuer Apple TV 4K: Schöner gucken dank A12 und Farb-Kalibrierung

Das hat sich bereits im Vorfeld des heutigen Apple-Events abgezeichnet: Das Unternehmen hat eine neue Version seiner Set-Top-Box Apple TV vorgestellt, die jetzt die etwas in die Tage gekommene Version Apple TV 4K aus dem Jahr 2017 ersetzt.

Kalibrierung via iPhone

Technische Daten zum Apple TV 4K (2021) Betriebssystem Apple TvOS 14 CPU A12 Bionic Speicher 32/64 GB Fernbedienung Siri-kompatibel, Bluetooth 5.0, IR-Sensor, Akku mit Lightning-Ladebuchse Verbindungen HDMI 2.1, WiFi AX, Gbit-LAN, Bluetooth 5.0, IR-Empfänger Video H.264/HEVC, HDR10, H.264, MPEG-4 Audio HE-AAC (V1), AAC, geschütztes AAC (iTunes Store), MP3, MP3 VBR, Apple Lossless, FLAC, AIFF, WAV; AC-3 (Dolby Digital 5.1), E-AC-3 (Dolby Digital Plus 7.1, Dolby Atmos Bilder HEIF, JPEG, GIF, TIFF Maße 98 x 98 x 35 mm (TV4K), 136 x 35 x 9,25 mm (Fernbedienung) Gewicht 425 Gramm (TV4K), 63 Gramm (Fernbedienung)

In dem System arbeitet nun der A12 Bionic-Chip aus der iPhone-Generation , die im September 2018 auf den Markt kam. Der Chip ist inzwischen bewährt und reicht für die Belange des Streaming-Kästchens völlig aus. Immerhin genügt die Rechenkraft nun, um HDR-Videos mit höheren Frameraten abzuspielen. So kann nun 60fps-Dolby Vision direkt via AirPlay von einem iPhone gestreamt werden.Darüber hinaus bietet Apple hier nun Support für die Dolby Atmos-Audiocodecs an. Nicht unterstützt werden hingegen 120Hz-Bildfrequenzen, die einige Nutzer sicherlich gern gesehen hätten.Das neue Apple TV soll aber nicht nur aufgrund des stärkeren Chips bessere Bilder auf den Fernseher bringen. Der Hersteller hat auch ein verfahren entwickelt, mit dem eine Kalibrierung der Wiedergabe ohne zusätzliche Hardware möglich gemacht wird. Dafür muss der Nutzer sein iPhone vor den Bildschirm halten. Über dessen Kamera-Sensor wird dann ein Abgleich mit den benötigten Anpassungen vorgenommen.Zusammen mit der neuen Box liefert Apple eine neu entwickelte Fernbedienung aus. Diese ist etwas dicker gehalten und liegt besser in der Hand. Außerdem wurde ein neuer Touch-Controller integriert, der das Swipe-Pad des Vorgängers ersetzt. Es gibt jetzt außerdem einen Button zum Ein- und Ausschalten des Fernsehers, so dass man meist nur noch die eine Fernbedienung benötigt. Das neue Apple TV 4K wird ab 199 Euro erhältlich sein. Mit der Auslieferung will Apple in der zweiten Hälfte des Mai beginnen. Auch die Apple TV HD-Box wird zukünftig mit der neuen Fernbedienung ausgeliefert und kostet 159 Euro.