Apple iPhone 12 ab Ende April in neuer Farbvariante "Purple"

Apple hat soeben etwas überraschend eine neue Farbvariante des iPhone 12 vorgestellt. Ab Ende des Monats sollen die aktuellen Smartphones des US-Herstellers auch in der neuen Farbe Lila angeboten werden. Apple kurbelt so die Verkaufszahlen noch einmal an.

Technisch bleibt alles beim Alten

Apple

Kurz nachdem Apple-Boss Tim Cook das heutige Event des Unternehmens eröffnet hatte, sorgte man für eine Überraschung. Zwar gab es natürlich diverse Gerüchte zu den geplanten neuen iPads und Apples neuen AirTags, doch hatte wohl niemand die neue "Purple" getaufte Farbvariante für das iPhone 12 auf dem Schirm.Cook zufolge wird das Smartphone in der Farbe "Purple" bereits ab dem 30. April 2021 erhältlich sein. Die neue Farbe berge "Elemente von Raffinesse und Helligkeit", so der Apple-Chef. Wie bisher wird auch die lilafarbene neue Version über alle Varianten hinweg angeboten, so jedenfalls die Vermutung auf den ersten Blick.Ebenfalls wie üblich wird Apple nicht nur die Rückseite des iPhone 12 in der Farbe "Purple" gestalten, sondern auch den Gehäuserahmen aus Metall entsprechend einfärben. Technisch ändert sich unterdessen wohl nichts, so dass Apple hier vermutlich vor allem versucht, den Geschmack mancher Kunden anzusprechen und so die Verkaufszahlen der iPhone 12-Serie noch einmal anzufeuern.Normalerweise sind neue Farbvarianten vor allem ein Vehikel für einen neuen Schub für die Verkaufszahlen, zu dem die Hersteller greifen, wenn der Absatz etwas ins Stocken gerät. Apple hatte in der Vergangenheit ebenfalls auf diese Taktik gesetzt, aber vor allem die Product (Red)-Versionen mit rotem Gehäuse eingeführt, bei denen ein Teil der Umsätze wohltätigen Zwecken zugutekommt.Das Lila-iPhone ist zum jetzigen Zeitpunkt aber auch nicht wirklich eine Überraschung, schließlich hat das iPhone 12 rund die Hälfte des Zeitraums bis zur Einführung der nächsten Generation der Apple-Smartphones im Herbst hinter sich. Bevor der Verkaufsstart Ende April erfolgt, beginnt bereits am Freitag die Vorverkaufsphase.