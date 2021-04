Angebliche CAD-Vorlagen zeigen Design der iPhone 13-Serie im Detail

Nach den vielen Gerüchten der vergangenen Wochen zum iPhone 13 und iPhone 13 mini steht jetzt auch ein Video mit dem möglichen Design der iPhone 13-Modelle zur Verfügung. Neben interessanten Renderings gibt es auch einen Vergleich zum Vorgänger zu sehen.

3D-Ausdrucke zum besseren Vergleich mit der aktuellen iPhone-Generation

iPhone 13 und iPhone 13 mini Konzept-Video

Das neue Video von EverythingApplePro vereint die wichtigsten neuen Gerüchte zum iPhone 13 - und zeigt dabei angeblich die echten Abmessungen vom kommenden Apple iPhone. Diese sollen aus einem Leak stammen, der CAD-Vorlagen für die Zubehör-Hersteller umfassen. So ist seit Wochen davon die Rede, dass das neue iPhone-Modell eine sehr viel kleinere, schmale Notch bekommt und das dafür der Kamerabuckel auf der Rückseite noch einmal größer wird. Außerdem heißt es in der Gerüchteküche, Apple plane viele kleinere Änderungen, die aber an der Gesamterscheinung des Smartphones nicht allzu viel ausmachen.Anhand der ihm zur Verfügung stehenden Daten hat EverythingApplePro-Betreiber Filip Koroy nun zunächst einige Renderings erstellt und anhand derer 3D-Ausdrucke, die zum besseren Vergleich mit der aktuellen iPhone-Generation herangezogen werden:Man erkennt in dem Video den schon fast grotesk stark herausragenden Kamerabuckel. Wer gehofft hatte, dass Apple eine Möglichkeit findet, die Kameratechnik weiter zu verbessern und zu schrumpfen, wird sich noch weiter gedulden müssen. Geduld benötigt man so oder so, bis das iPhone 13 vorgestellt wird.Apple stellt in jedem Herbst seine neue iPhone-Generation vor. Seit dem Beginn der Corona-Pandemie gab es zwar immer wieder massige Probleme in der Fertigung, doch soll es in diesem Jahr keinerlei Verzögerungen kommen. Daher ist die Gerüchteküche in diesem Jahr recht früh dran, vor allem wenn man bedenkt, dass noch mindestens fünf Monate bis zur Vorstellung der neuen Generation ins Land ziehen werden. Die bisherigen Informationen auf ihre Richtigkeit hin zu bewerten fällt dementsprechend schwer.