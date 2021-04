Microsoft Edge: Surf-Minispiel nun als Lite-Version im Web verfügbar

Das vom Edge-Browser bekannte Surf-Minispiel kann nun direkt über das Web aufgerufen werden. Das Game steht im Rahmen einer Lite-Version zur Verfügung und kann von jedem Nutzer ausprobiert werden. Welchen Browser der Nutzer tatsächlich verwendet, spielt dabei keine Rolle.

Surf-Game hat T-Rex Runner als Vorbild

Microsoft Edge: Browser auf Chromium-Basis

Das hat der Projekt-Manager William Devereux in einem Tweet bekanntgegeben. Die Lite-Variante des Surf-Spiels kann über die Webseite " microsoft.com/edge/surf " aufgerufen werden. Das Game soll zum Zeitvertreib dienen und kann im Edge-Browser auch dann, wenn sich der PC gerade im Offline-Modus befindet, gespielt werden. Um das Minispiel aus einem anderen Browser heraus zu öffnen, wird eine funktionierende Internetverbindung benötigt.Mit dem Surf-Game knüpft Microsoft an ein schon lange bestehendes Feature aus dem Chrome-Browser an. Hier haben die Nutzer bereits seit Ewigkeiten die Möglichkeit, sich bei Verbindungsabbrüchen mit dem T-Rex Runner die Zeit zu vertreiben. Das im Edge-Browser enthaltene Surf-Spiel basiert auf dem Klassiker SkiFree und erlaubt es dem Nutzer, eine Spielfigur durch pixelige Wellen zu steuern. Das Game lässt sich im Chromium Edge über "edge://surf" in der Adressleiste aktivieren.Während das Dinosaurier-Abenteuer aus dem Chrome-Browser sehr einfach gestaltet wurde, haben die Spieler des Surf-Minigames die Option, sich zwischen den drei ver­schie­de­nen Modi Endlos, Zeitrennen und Zick-Zack zu entscheiden. Die Surf-Figur kann ent­we­der über eine Tastatur, eine Maus oder ein Gamepad gesteuert werden. Das Spiel bringt einige Ge­heim­nis­se mit sich. Über einen geheimen Code ist es möglich, die Ninjacat ins Minigame zu bringen.