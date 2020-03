Microsoft Edge: Geheimer Code bringt Ninjacat in das neue Surf-Game

Vor wenigen Tagen hat Microsoft ein neues Mini-Game in den Chromium-basierten Edge-Browser integriert. In dem "Surf" genannten Spiel können sich die Nutzer aussuchen, mit welcher Figur gespielt werden soll. Möchte man jedoch mit der Ninjacat surfen, wird ein geheimer Code benötigt.

Spiel noch nicht für alle Nutzer verfügbar

Das Mini-Game lässt sich in der Canary- und Developer-Version des neuen Edge-Browsers fin­den. Hierfür muss "edge://surf" in die Adressleiste eingegeben werden. Anschließend kann über Pfeiltasten und die Leertaste eine Figur ausgewählt werden. Um als Ninjacat zu sur­fen, müssen nacheinander die Eingaben "hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, links, rechts, b, a" (↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → b a) mit den Pfeiltasten und den zwei Buchstaben gemacht werden.Wie Techdows anmerkt, handelt es sich dabei um den berühmten Konami-Code. Der Erfinder, Kazuhisa Hashimoto, ist vor wenigen Tagen im Alter von 61 Jahren gestorben.Die Ninjacat ist aus dem Windows 10 Insider-Programm bekannt, sodass es sich um ein ver­steck­tes Easteregg handelt. Surf wurde mit der Version 82.0.423.3 in den Browser ein­ge­baut. Momentan wird das Mini-Spiel al­ler­dings nur schrittweise verteilt ( wir berichteten ). Das Ga­me kommt womöglich also noch nicht bei al­len Nutzern zum Vorschein.Bei den Nutzern, die Surf schon spielen können, lässt sich das Game jetzt offline starten. Der Computer muss demnach nicht mit dem Internet verbunden sein, um "edge://surf" aufrufen zu können. Bei Surf geht es darum, über eine möglichst hohe Distanz hinweg zu surfen, oh­ne mit Hindernissen wie Korallen, Bojen und anderen Surfern zu kollidieren.