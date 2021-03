"Technoking of Tesla": Elon Musks neuer Jobtitel ist (k)ein Witz

Elon Musk gilt als Meister des Internet-Humors, jetzt informiert Tesla die Börsenaufsicht und Investoren über eine Änderung, die perfekt zu die­sem Image passt. Neben dem Titel CEO adelt sich Musk jetzt selbst als "Technoking of Tesla". Auch der Titel des Finanzchefs wird zum Meme.

Elon Musk ist jetzt ganz offiziell Teslas "Technoking"

Trucking Heavy

Flammenwerfer, kryptische Babynamen und Ruhm-Status als Meme-Lord: Dass Elon Musk neben seinen Milliarden-Unternehmen auch noch Zeit für weniger ernsthafte Dinge findet ist bekannt. Jetzt hat der Tesla-Chef offenbar an einem neuen Scherz gefallen gefunden, der direkt in die Tat umgesetzt wurde. Wie Tesla mit der Form 8-K am 15. März an seine Investoren und die amerikanische Börsenaufsicht SEC vermeldet, hat man in Bezug auf die Job-Titel im Unternehmen eine Anpassung vorgenommen."Mit Wirkung zum 15. März 2021 haben sich die Titel von Elon Musk und Zach Kirkhorn in ‘Technoking of Tesla' bzw. ‘Master of Coin' geändert. Elon und Zach werden auch ihre jeweiligen Positionen als Chief Executive Officer und Chief Financial Officer beibehalten. Musk nimmt mit seinem neuen Titel dabei wohl weniger Bezug auf seine technische Rolle im Unternehmen, sondern dürfte scherzhaft auf seine Liebe zu Techno-Musik anspielen - der Tesla-Chef plant nach eigener Aussage einen "Rave-Cave" in der Gigafactory Berlin.Mit Master of Coin setzt das Unternehmen dann wohl ein scherzhaftes Ausrufezeichen hinter sein Engagement rund um Bitcoin . Jüngst hatte man 1,5 Milliarden US-Dollar in die Kryptowährung investiert und zugesagt, diese in Zukunft als Zahlungsmittel anzuerkennen. Zu guter Letzt haben Elon Musk und die SEC eine lange Geschichte an Auseinandersetzungen, bei denen sich der Unternehmer auch immer wieder über die Behörde lustig macht.Die Pflichtmeldung an die Börsenaufsicht bringt dabei auch noch Nachrichten Abseits von Milliardärs-Humor. Tesla macht seinen bisherigen Automotiv-Chef Jerome Guillen zum President of Tesla Heavy Trucking. In seiner neuen Rolle soll Guillen die Produktion des Tesla-Lastwagen jetzt schnell vorantreiben. Wir hätten den Jobtitel "President of Trucking Heavy Teslas" aber trotzdem lustiger gefunden.