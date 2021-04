Patent: Surface Pro soll durch zusätzliche Magnete stabilisiert werden

Bei der größten Schwäche des Surface Pro dürfte es sich um die fehlende Stabilität auf ungeraden Flächen handeln. Damit zukünftige Modelle einen sichereren Stand haben, möchte Microsoft das Tablet mit einem zu­sätz­li­chen Magneten verstärken. Hierauf sind nun Hinweise aufgetaucht.

Patentantrag wurde bereits 2020 gestellt

Die Informationen stammen aus einem Patentantrag , der von den Redmondern eingereicht und vor kurzem vom Twitter-Nutzer WalkingCat entdeckt wurde. Microsoft empfiehlt, das Surface-Cover nach hinten umzuklappen und unter das Tablet zu legen, wenn das Gerät auf der jeweiligen Unterlage keinen sicheren Stand hat. Das flexible Scharnier des Covers sorgt in dem Fall allerdings dafür, dass sich das Gerät bewegt, wenn der Touchscreen bedient wird.Das Problem soll mit zusätzlichen Magneten am Verbindungsstück des Covers gelöst werden. Außerdem soll die Rückseite der Tastatur mit Magneten, die entgegengesetzt gepolt sind, ausgestattet werden. Die Magnete sorgen dafür, dass die Flexibilität des Scharniers ein­ge­schränkt wird. Der Effekt kann mit den bereits vorhandenen Magneten an der Unterseite des Surface Pro verstärkt werden.Der Patentantrag wurde schon am 5. Februar 2020 eingereicht und nun am 1. April 2021 veröffentlicht. Natürlich handelt es sich bei dem Patent nicht um eine Garantie, dass die be­schrie­be­ne Technologie später tatsächlich in einem fertigen Produkt zu finden ist. Viele in Patenten vorgestellte Neuerungen werden nicht auf den Markt gebracht, da sich die Ansätze als unwirtschaftlich oder unpraktisch erweisen.Da es sich um einen vergleichsweise einfachen Mechanismus handelt, gilt es dennoch als wahrscheinlich, dass die zusätzlichen Magnete in eines der nächsten Surface Pro-Modelle und in die kommenden Generationen der abnehmbaren Surface-Tastatur eingebaut werden.