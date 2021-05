Surface Pro 7: Display-Ausfall bei Stift-Nutzung auf dem Microsoft-Tablet

Einige Besitzer des aktuellen Microsoft Surface Pro 7 haben offenbar massive Probleme bei der Nutzung des Surface Pen auf ihrem Tablet. Sie berichten, dass der Bildschirm bei jedem Versuch, den Stift anzusetzen, kurze Aussetzer hat.

Bildschirm wird jedes Mal schwarz, wenn sich der Stift nähert

Wie Martin " Dr. Windows " Geuß berichtet, melden diverse Nutzer des Surface Pro 7, dass ihre Geräte bei Verwendung des Surface Pen ein etwas seltsames Verhalten an den Tag legen. Konkret fällt der Bildschirm vorrübergehend aus, sobald man versucht, den Stift auf das Display aufzusetzen, um zum Beispiel Zeichnungen anzufertigen oder Schrifteingaben vorzunehmen.Wie in den Microsoft Answers-Foren für Deutschland und auch in deren englischer Ausgabe an mehreren Stellen nachzulesen ist, frieren die Bildschirminhalte beim Ansetzen oder der Annäherung des Stylus kurz ein. Im Anschluss wird der Bildschirm schwarz, bevor die Anzeige wieder funktioniert und man weiterarbeiten kann.Die Stifteingaben lassen sich nach dem kurzen Aussetzer ganz wie gewohnt vornehmen. Allerdings wiederholt sich das Schauspiel bei jedem Versuch, den Stift auf dem Display zu verwenden, so dass die betroffenen Nutzer wohl schnell genervt sein dürften. Zu den Ursachen der Probleme liegen bisher keine Erkenntnisse vor.So wurde wohl von Microsoft in Einzelfällen sogar schon ein Austausch der betroffenen Geräte vorgenommen. Doch auch bei einem vollkommen neuen Surface Pro 7 kann das Problem dem Vernehmen nach wieder auftreten, so dass bisher unklar ist, warum der Bildschirm beim Versuch der Stiftnutzung derartige Ausfallerscheinungen zeigt.Denkbar wäre, dass die Probleme im Zusammenhang mit dem Grafiktreiber von Intel auftreten, der beim Surface Pro 7 zum Einsatz kommt. Ein ähnliches Verhalten legen andere Windows-Systeme mit entsprechender Hardware nämlich gern auch ohne die Nähe eines Stifts an den Tag.