Firmware-Updates für Surface Pro 6 mit sicherheitsrelevanter Änderung

Microsoft hat weitere Surface-Firmware und Treiber-Updates für das Surface Pro 6 ver­öffentlicht. Soweit bisher bekannt ist, handelt es sich um sicherheits­relevante Änderungen und Optimierungen, zudem gibt es Treiber-Updates für GPU und CPU.

Weitere Verbesserungen

April-Update für Surface Pro 6 Intel HD-Grafik Version 27.20.100.8681: Verbessert die Grafik- und Systemstabilität.

Intel Display Graphics Adapter (Treibererweiterung) Version 27.20.100.8681: Bringt Sicherheitsupdates und verbessert die Systemstabilität.

Intel ICLS Client (Erweiterung) Version 1952.14.0.1470: Bringt Sicherheitsupdates und verbessert die Systemstabilität.

Intel - SoftwareKomponente Version 1.62.321.1: Bringt Sicherheitsupdates und verbessert die Systemstabilität.

Intel Management Engine Interface Version 2040.100.0.1029: Bringt Sicherheitsupdates und verbessert die Systemstabilität.

Surface Firmware Version 11.8.82.3838: Bringt Sicherheitsupdates und verbessert die Systemstabilität.

Das Update wird daher dringend allen Surface Pro 6-Besitzern empfohlen. Das Verteilung des Firm­ware-Updates ist vor Kurzem gestartet. Das April-Update für das Surface Pro 6 befindet sich seit einigen Tagen in der Auslieferung und sollte nach und nach verteilt, also für alle Nutzer angeboten werden. Microsoft hat dazu eine neue Aktualisierung der Firmware auf den Weg gebracht, die sicherheits­relevante Änderungen mit sich bringt. Alle wichtigen Infor­ma­tionen zu den Änderungen hat Microsoft auf den Übersichtsseiten für das Surface Pro 6 zusammengetragen. Dort findet man eine genaue Auflistung aller verfügbaren Treiber-Updates.Viele Details sind bisher aber nicht bekannt. Das Update steht ab der Windows 10 Version 1903 (Mai 2019 Update) und für die neueren Windows 10-Versionen zur Verfügung.Man bekommt die Aktualisierung einfach auto­ma­tisch über die Windows Update-Funktion und kann sie dort per Bestätigungsklick installieren. Wer die Aktualisierungen forcieren möchte, kann über die Update-Funktion nach neuen Updates suchen und das - oder die - dann dort angezeigten Updates ausführen. Die Updates sind in den meisten Fällen kumulativ - falls also mal ein Update ausgelassen wurde, werden die Änderungen in der jeweils neuesten Treiber/Firmware-Version mitgeladen.In den Windows Update-Einstellungen werden dann möglicherweise auch "Optionale Updates" angezeigt. Microsoft empfiehlt, diese Updates auszuwählen, um sicherzustellen, dass alle in dieser Version aufgeführten Surface-Treiber installiert wurden. Bei den Firmware-Updates ist allerdings wichtig zu wissen, dass diese nicht deinstalliert oder auf eine frühere Version zurückgesetzt werden können.