Ohne Drehung zu richtig leisen Rechnern: Arctic stellt 0dB-Lüfter vor

Desktop-PCs können einen wahren akustischen Orkan entwickeln, wenn die Lüfter richtig loslegen. Doch auch bei weniger aufwendigen Aufgaben dreht die Kühlung munter weiter. Genau hier setzt Arctic mit dem neuen P12 PWM-Lüfter an, der 0dB-Betrieb möglich macht.

Ein Lüfter, der sich einfach nicht dreht, wenn man ihn nicht braucht

Bei PSUs und Grafikkarten schon länger

Arctic

Will man ein System besonders leise machen, geht fast nichts über passive Kühlsysteme - schließlich findet hier der Wärmeaustausch ohne mechanisch bewegte Teile statt. Allerdings ist es im Nutzer-Alltag nur sehr schwer möglich, auch bei Leistungsspitzen so eine ausreich­ende Kühlung zu gewährleisten. Arctic bietet jetzt mit seinem neuen Lüfter P12 PWM PST 0dB (via Golem ) ein Modell, das seinen "semi-passive" Kühlung in PC-Systemen möglich machen soll.Wie diese Idee technisch funktioniert, verrät dabei schon der Modellname: PWM, lang für Pulsweitenmodulation. Prinzipiell wird hier mit dem gezielten periodischen Wechsel von Spannungen gearbeitet, um die Drehgeschwindigkeit zu regeln. Fällt dabei die Grundspannung unter einen definierten Schwellenwert, hört der Lüfter auf zu drehen - und ist damit natürlich nicht mehr zu hören.Mit diesen Möglichkeiten und in Kombination mit Temperatursensoren lassen sich dann PC Systeme bauen, die im Idle-Betrieb und bei leichten Aufgaben nicht weiter mit Lüftergeräuschen stören. Wird von dem System dann mehr verlangt und ein Schwellenwert überschritten, springen auch die Lüfter wieder an.Arctic liefert dabei sozusagen das letzte Bauteil, das einen "semi-passiv" gekühlten PC mit einer so geringen Lärmentwicklung möglich macht. Bei verschiedenen Grafikkarten-Modellen kommt eine temperaturabhängige Abschaltung der Lüftung schon seit Jahren zum Einsatz, auch mehrere Netzteil-Hersteller bieten solche Funktionen in ihren Produkten.