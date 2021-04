Malwareschleuder Gigaset: Erste heiße Spuren beim Schadcode-Rätsel

Plötzlich taucht auf einigen Smartphones von Gigaset Schadcode auf, wo die Malware-Welle ihren Anfang nahm, bleibt aber auch Tage nach der ersten Flut weitgehend ungeklärt. Gigaset schweigt sich aus, externe Experten sind dem Ursprung aber langsam auf der Spur.

Woher kommt der Schadcode auf Gigaset-Geräten? Eine echte Spurensuche

Da betroffene Nutzer unterschiedliche Mobilfunkanbieter in Europa nutzen, ist eine Verbindung mit SIM-Karten- und Mobilfunk-Providern unwahrscheinlich

Der Bericht eines Administrators spricht gegen eine Infektion über den Browser, einen Link in einer Nachricht oder über installierte Apps. Dieser hatte Probleme vermeldet, obwohl die von ihm verwalteten über 100 Gigaset GS370 Plus-Geräte auf Android-Firmware-Updates beschränkt waren. heise zitiert einen weiteren Administrator, dessen Geräte-Flotte ebenfalls infiziert wurde, obwohl diese mit einer Beschränkung auf eine App betrieben wurden.

Zu guter Letzt war es Betroffenen möglich, durch eine Deinstallation der System-App update.apk über die Android Debug Bridge (ADB) eine Neuinstallation von Schadcode und Software zu verhindern.

Geräte nicht mehr nutzen

Am Wochenende konnten wir darüber berichten , dass Nutzer von Gigaset-Smartphones seit Freitag vermehrt Probleme mit Malware vermelden - Günter Born hatte in einem Blogbeitrag entsprechende Forenmeldungen zusammengetragen. Die Folgen für Nutzer reichen vom automatischen App-Download über Werbeeinblendungen durch Adware bis hin zum Zugriff auf sensible Daten und Apps wie WhatsApp. Darüber hinaus kann auch die Geräteleistung und die Akkulaufzeit bei infizierten Geräten beeinträchtigt sein.Diese weitreichenden und kritischen Sicherheitsprobleme hat Gigaset auch Tage nach den ersten Nutzer-Berichten bisher nicht öffentlich kommentiert, das offizielle Support-Forum ist aktuell wegen "Wartungsarbeiten" auf unbestimmte Zeit offline. Wie heise schreibt, haben externe Experten bei der schwierigen Spurensuche jetzt aber wohl genügend Hinweise entdeckt, um zumindest einen ersten Rückschluss auf den Ursprung der Malware-Welle ziehen zu können.Nimmt man all diese Hinweise zusammen, ergeben sich bisher nach Meinung von Experten wohl zwei Szenarien, die für das Schadcode-Chaos verantwortlich sein könnten - beide würden für den Hersteller echte Hiobsbot­schaften bedeuten. So ist es aktuell gut vorstellbar, dass bei Gigaset ein Update-Server infiziert wurde, mindestens ebenso kritischer wäre für den Hersteller eine "Kompromittierung ab Werk".Nach einem Hinweis hat das zuständige BSI bisher nur mitgeteilt, dass das Lagezentrum sich um "die nächsten Schritte" kümmern werde. Gigaset selbst macht auch weiterhin keine Andeutungen, ob und wie man gedenkt, über die weitreichende Infektionswelle zu informieren. Und so bleibt für Betroffene ohne komplexe eigene Maßnahmen bis zu einer endgültigen Klärung wohl nur ein guter Rat: komplette Stilllegung der Geräte.