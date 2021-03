Kleine App, große Pläne: Google will Bluetooth-Killer voranbringen

Geräte direkt verbinden: was bisher oft mit Bluetooth realisiert wird, will Google in Android auf neue Beine stellen. Mit der unscheinbaren WifiNanScan App im Play Store macht man jetzt einen Schritt hin zu einem Android-Direkt-Netzwerk, das ganz neue Features bietet.

Google arbeitet an Alternative für Bluetooth

Aufregende Anwendungen

Kontinuierliche, energieeffiziente Erkennung von Gerät zu Gerät - auch ohne GPS-, Mobilfunk- oder Infostrukturverbindung

Gleichzeitige, multidirektionale Freigabe von Diensten oder Informationen

Dynamische Konnektivität von Wi-Fi Aware-Gruppen, in der die Verbindung der Mitglieder flexibel aufrechterhalten wird

Effiziente Gerät-zu-Gerät-Kommunikation, die sowohl nativen als auch IP-basierten Datenaustausch unterstützt; jeder Datenstrom ist mit einer bestimmten Anwendung oder einem bestimmten Dienst verknüpft

Nutzerbasierte Kontrolle der Privatsphäre. Benutzer können die Offenlegung der Identität über das Betriebssystem oder die Anwendung des Geräts aktivieren oder deaktivieren

Für den schnellen direkten Austausch ist Bluetooth eine gute Lösung, die Möglichkeiten sind dabei aber deutlich durch die Bandbreite und Reichweite beschränkt. Im PlayStore findet sich unter dem Namen WifiNanScan eine Anwendung von Google die auf den ersten Blick keine nützlichen Funktionen mitbringt. Schaut man genauer hin, kündigt die kleine App aber große Pläne an. Das Unternehmen will die Integration von Wi-Fi Aware in Android voranbringen.Wie Google schon zuvor laut 9to5Google erläutert hatte, soll Wi-Fi Aware - auch bekannt als Neighbor Awareness Networking (NAN) - es Android 8.0+ Geräten ermöglichen, "sich gegenseitig zu erkennen und direkt miteinander zu verbinden, ohne dass irgendeine andere Art von Verbindung zwischen ihnen besteht." Weitere wichtige Argumente gegenüber Bluetooth: hier sind deutlich höhere Durchsatzraten über größere Entfernungen möglich.Wie Google zum Release der App erläutert, bringt NAN viele verschiedene Möglichkeiten mit. Ein erstes Beispiel, das Entwickler mit der Anwendung erproben können: eine Entfernungsmessung mit einer Genauigkeit von etwa 1 Meter mit Telefonen, die bis zu 15 Meter voneinander entfernt sind. Das soll die Erprobung von "Peer-to-Peer-Ranging und Datenübertragung, Find My Phone- und kontextabhängigen Anwendungen auf Basis der WiFi Aware/NAN API" ermöglichen.Ist WiFi Aware einmal vollständig ausgerollt, kann man sich laut WiFi Alliance folgende wichtige Features erwarten: