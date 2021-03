Chip-Engpässe: Jetzt hat es auch noch in wichtiger Fabrik gebrannt

Die angespannte Lage bei der Chipversorgung von Autoherstellern dürfte sich aktuell kaum verbessern lassen. Denn jetzt hat es auch noch in einer Chipfabrik gebrannt , in der entsprechende Komponenten gefertigt werden.

Entzündet durch Stromschlag

Getroffen hat es die N3-Fabrik des japanischen Halbleiter-Konzerns Renesas, die rund hun­dert Kilometer nordöstlich Tokios angesiedelt ist. Das Feuer selbst beschränkte sich letzt­lich auf einen relativ kleinen Teil des Werksgeländes. Es dürfte daher keine längerfristigen gro­ßen Aus­fäl­le geben. Da die Chip-Produktion aber eine ziemlich sensible Angelegenheit ist, waren trotz­dem erst einmal weite Teile der Fertigung betroffen.Nach Angaben des Unternehmens sind von dem Feuer rund 600 Quadratmeter Reinraum-Flä­che zerstört worden. Das entspricht etwa fünf Prozent dessen, was an dem Standort ins­ge­samt zur Verfügung steht. Allerdings musste der gesamte Gebäudekomplex, in dem der Brand ausgebrochen ist, erst einmal stillgelegt werden, bis Reinigungs- und Re­pa­ra­tur­ar­bei­ten abgeschlossen werden können.In dem betroffenen Fertigungsbereich pro­du­zier­te Renesas Mikrocontroller aus 300-Mil­li­me­ter-Wa­fern. Es handelt sich also um einen recht modernen Teil der Fertigung. Produziert wurde dabei vor allem für die Automobilindustrie, die aufgrund von Engpässen bei den fraglichen Pro­duk­ten weltweit schon Fertigungs-Linien he­run­ter­fah­ren musste. Wie stark sich der Aus­fall der Renesas-Produktion hier nun aus­wir­ken wird, zei­gen wohl erst die kommenden Tage und Wo­chen. Seitens des Un­ter­neh­mens sicherte man aber zu, die Fertigung von Automotive-Produkten möglichst schnell wieder hoch­zu­fah­ren. "Wir sorgen dafür, so viel herzustellen, wie es möglich ist", hieß es.Die Ursache des Brandes soll in einer Überspannung gelegen haben. Diese trat ausgerechnet in einem Prozessbereich auf, der ohnehin relativ anfällig gegenüber solchen Problemen ist und nur bedingt geschützt werden kann. Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Nach einer ersten Überschlagsrechnung wird der Vorfall sich mit 156 Millionen Dollar negativ auf die Bilanzen des Unternehmens auswirken.