WhatsApp: Sprachnachrichten lassen sich zukünftig schneller abspielen

Ein Großteil der WhatsApp-Nutzer verwendet den Messenger nicht nur zum Versenden von Textnachrichten. Mit Sprachnachrichten besteht die Möglichkeit, Gesprächsinhalte ohne lästiges Tippen auf der Handytastatur zu übermitteln. So entstehen oft Sprachnachrichten mit Überlänge.

Verlangsamung ist wohl nicht vorgesehen

Funktion wird in die Beta-Builds eingebaut

WhatsApp für Android: APK-Version

WhatsApp Desktop: Windows-Client

In vielen Fällen kann das Anhören einer Sprachnachricht mehrere Minuten in Anspruch nehmen. Mit einem neuen Feature möchte WhatsApp Abhilfe dagegen schaffen. Demnächst soll es möglich sein, Sprachnachrichten wesentlich schneller anzuhören. Die Nutzer können wählen, ob die Nachricht mit normaler oder doppelter Geschwindigkeit abgespielt wird. Au­ßer­dem gibt es die Option, eine Sprachnachricht mit 1,5-fachem Speed wiederzugeben.Eine sechs Minuten lange Sprachnachricht kann somit in nur drei bzw. vier Minuten angehört werden. Das könnte hilfreich sein, wenn der Absender der Nachricht nur langsam redet oder längere Pausen beim Sprechen benötigt. Bei besonders relevanten Abschnitten kann die Wiedergabe-Geschwindigkeit auf das normale Level zurückgestellt werden. Eine Option zum langsameren Abspielen von Sprachnachrichten scheint nicht vorgesehen zu sein, da eine solche Funk­tion wohl nur von sehr wenigen Nutzern ver­wen­det werden dürfte.Laut WABetaInfo befindet sich das Feature zur schnelleren Wiedergabe von Sprach­nach­rich­ten momentan in Entwicklung. Die Funktion soll demnächst in die Beta-Versionen der Android- sowie der iOS-App von WhatsApp integriert werden. Wann eine Aktualisierung für die finalen Builds erscheint, bleibt zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch offen.