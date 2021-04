Verfahren gestartet: Neue WhatsApp-AGB soll noch gestoppt werden

Es war einige Zeit ruhig um die Änderungen der AGB von WhatsApp - jetzt hat der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informa­tions­freiheit ein Verfahren eröffnet und prüft das weitere Vorgehen gehen Facebook

Daten mit anderen Facebook-Diensten teilen

Es fehlt noch Transparenz

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit strebt an, dem Konzern zu untersagen, dass Daten von WhatsApp-Nutzern erhoben werden und zu eigenen Zwecken zu verarbeiten. Dazu wurde ein Verfahren gegen die Facebook Ireland Ltd. eröffnet und Facebook wird zunächst im Rahmen einer Anhörung Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Anfang des Jahres hatten die aktualisierten Nutzungsbedingungen und die neue Datenschutzrichtlinie von WhatsApp für Aufregung gesorgt. Nutzer werden dabei jetzt aufgefordert, den neuen Bestimmungen bis spätestens Mitte Mai zuzustimmen, wenn sie WhatsApp weiter nutzen möchten.Ein Problem hierbei: Die neuen Regelungen sehen unter anderem vor, dass das Recht eingeräumt wird, Daten der Nutzer mit anderen Facebook-Unternehmen zu teilen - das wären dann neben WhatsApp zum Beispiel Instagram oder Facebook.Auch Facebooks Datenschutzricht­linie selbst sieht eine allgemeine unternehmens­über­greifende Nutzung und Auswertung von Daten verbundener Unternehmen vor, erläutert der Datenschutz­beauftragte Johannes Caspar. Man befürchtet daher, dass "WhatsApp mit den neuen Bestimmungen neben den bereits bestehenden Austausch­möglichkeiten mit Facebook für die Bereiche Produkt­verbesser­ung, Analyse, Network/Security künftig weitere für Marketing­zwecke und Direktwerbung schafft".Problematisch ist aber noch etwas ganz anderes: "Derzeit besteht Grund zu der Annahme, dass die Bestimmungen zum Teilen der Daten zwischen WhatsApp und Facebook mangels Freiwilligkeit und Informiertheit der Einwilligung unzulässig durchgesetzt werden sollen. Um gegebenenfalls einen rechtswidrigen massenhaften Datenaustausch zu verhindern und einen unzulässigen Einwilligungsdruck auf Millionen von Menschen zu beenden, ist nun ein förmliches Verwaltungsverfahren zum Schutz Betroffener eingeleitet worden", erläutert Caspar."WhatsApp wird in Deutschland mittlerweile von fast 60 Millionen Menschen genutzt und ist die mit Abstand meistgenutzte Social Media-Anwendung noch vor Facebook", so Caspar. "Umso wichtiger ist es, darauf zu achten, dass die hohe Zahl der Nutzer, die den Dienst für viele Menschen attraktiv macht, nicht zu einer missbräuchlichen Ausnutzung der Datenmacht führt."